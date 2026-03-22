“Cómplices de un delito de lesa humanidad”: Milei no para de atacar al periodismo
El presidente de la Nación, Javier Milei, volvió a cargar contra trabajadores de prensa este domingo en una publicación que hizo en redes sociales, donde acusó a Diego Iglesias y Luli Trujillo de ser “cómplices de un delito de lesa humanidad”.
CÓMPLICES DE UN DELITO DE LESA HUMANIDAD. Además, esa remera denota que han apoyado con toda su fuerza a la infectadura. Apoyar la bestialidad de la pLandemia fue un horror, pero bancar al bruto y salvaje de Pedro Cahn no tiene palabras…
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— Javier Milei (@JMilei) March 22, 2026
“Esa remera denota que han apoyado con toda su fuerza a la infectadura. Apoyar la bestialidad de la pLandemia fue un horror, pero bancar al bruto y salvaje de Pedro Cahn no tiene palabras…”, escribió el mandatario en X al compartir una foto vieja de ambos periodistas usando una remera en homenaje al médico y fundador de Fundación Huésped, Pedro Cahn.
Cahn, Doctor en Medicina (UBA), es especialista en Infectología y Profesor Honorífico de la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ), Maestro de la Medicina por el Círculo Médico (Córdoba) y Profesor Honoris Causa de la Universidad Nacional del Sur (UNS).
Estuvo al frente de la Sociedad Internacional de Sida (IAS). Fue jefe del Hospital Fernández y Profesor Titular de Infectología en la UBA.
Fue asesor de la OMS, OPS, ONUSIDA y del Ministerio de Salud de Argentina.
Fue distinguido como Ciudadano Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires, Premio Konex de Platino 2023, Perl y Legión de Honor otorgada por la República Francesa.
Es director científico de Fundación Huésped desde 1989. Dirigió las primeras investigaciones que demostraron la eficacia y seguridad de la terapia doble para el tratamiento del VIH, incorporada en las guías internacionales. Fue citado por pares más de 14 mil veces en 11.900 documentos y ha publicado 290 artículos indexados en PubMed. Su trayectoria, compromiso y enseñanzas guían el recorrido histórico de la fundación.
En reiteradas ocasiones, Milei esgrime el discurso inherente a que “esa cuarentena criminal se terminó llevando 110.000 personas por encima de lo que hubiera sido lo normal. Es decir, murieron 140.000 personas, pero 110.000 fueron responsabilidad, de un Gobierno criminal. Un Gobierno que – cuando se le señalaba lo que estaba ocurriendo – mandaba a sus esbirros mediáticos, a esos periodistas pauteros, corruptos, ensobrados a perseguir a todos aquellos que criticábamos la cuarentena. Se jactaban de ser un Gobierno de científicos, y – desde ese púlpito – acusaban a todo el mundo, profesionales de la salud cómplices. Algún día alguien va a estudiar o analizar – en Argentina – por qué si en todo el mundo la solución para atacar a una epidemia era testear, por qué, en Argentina, se testeaba tan poco. Y también son cómplices de esto los periodistas, que tanto festejaban el Estado presente, que tanto festejaban el “quédate en casa”, o esos delincuentes que andaban con una remera que decía: ‘La Pedro Cahn’, que era el líder del infectocracia y nos encerraba a todos brutalmente”.