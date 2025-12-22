Compleja situación financiera de una empresa yerbatera
La crisis que atraviesa el sector yerbatero en Misiones sumó en las últimas horas un episodio de fuerte impacto institucional y social. La Cooperativa Yerbatera Andresito Limitada, una de las entidades más representativas de la actividad en la provincia, informó formalmente que no podrá cumplir con sus compromisos de pago hasta nuevo aviso, como consecuencia de una compleja situación financiera.
La decisión fue adoptada por el Consejo de Administración y comunicada mediante una nota fechada el 18 de diciembre de 2025, lo que generó profunda preocupación en Comandante Andresito y en todo el entramado yerbatero provincial. La cooperativa agrupa a unas 130 familias productoras y ha sido, durante décadas, un pilar económico y social del municipio, ubicado en una de las principales zonas productoras de yerba mate del país.
El comunicado está encabezado por el presidente Juan Carlos Amann, junto al tesorero Víctor Hugo Krauzuk y el secretario Sergio Osvaldo Kreibiger, y marca un punto de inflexión en la crisis sectorial. Se trata de la primera gran cooperativa misionera que reconoce públicamente que los problemas financieros ya no se limitan a las chacras, sino que alcanzan de lleno a las estructuras cooperativas, históricamente clave para amortiguar los vaivenes del mercado.
“La Cooperativa Yerbatera Andresito Ltda. se dirige a ustedes para informarles que, debido a la situación económica actual, la cooperativa se encuentra en una posición financiera compleja. Lamentablemente, no se podrán realizar pagos hasta nuevo aviso”, señala el texto dirigido a los socios. El mensaje no establece plazos ni mecanismos alternativos, lo que expone la gravedad del escenario.
Para muchos productores, el anuncio fue la confirmación de un deterioro que se arrastra desde fines de 2023. Sin embargo, Andresito no es una cooperativa más: ocupa el puesto 11° en ventas a nivel nacional, muy cerca del grupo de las diez principales. Con más de 40 años de trayectoria, es referente en la producción y comercialización de yerba mate molida envasada, con reconocimiento nacional e internacional y exportaciones a Chile, Rusia y Siria. Además, fue distinguida en 2019 y 2022 como la Mejor Yerba Mate con Palo en el concurso Caminos y Sabores.
Según datos citados por el sitio local Plan B Misiones, la Cooperativa Andresito despachó 5.534.000 kilos de yerba mate entre enero y octubre, ubicándose en el 11° lugar por ventas, detrás de firmas como Playadito, Las Marías, La Cachuera, CBSé, Rosamonte, la Cooperativa Agrícola de Monte Carlo, Cordeiro (Verdeflor), Yerbatera Misiones SRL (Puerta) y Piporé. En ese contexto, Andresito es la cuarta cooperativa yerbatera del país y la tercera de Misiones.
“La industria yerbatera está destrozada y se cortó la cadena de pagos”, advirtió hace apenas un mes Ramón Puerta, titular de Yerbatera Misiones SRL y exgobernador de la provincia. Puerta, que se define como productor y no como industrial, aseguró: “Soy el productor más grande de Misiones, con 1.500 hectáreas”, y explicó que su planta industrial de Apóstoles está alquilada a Molinos Río de la Plata, donde se elaboran marcas como Nobleza Gaucha y Cruz de Malta.
El origen del problema
El proceso que desembocó en la actual crisis se aceleró en diciembre de 2023, cuando el gobierno de Javier Milei avanzó con el DNU 70/23, que recortó de manera sustancial las funciones del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM). Hasta entonces, el organismo —creado por la Ley Yerbatera 25.564— cumplía un rol central en la fijación de precios mínimos para la hoja verde y la yerba canchada, además de mediar entre productores, secaderos y molinos para evitar abusos de posición dominante.
Con la desregulación, el mercado quedó librado a la negociación directa, sin precios de referencia ni herramientas de control. A ello se sumó un dato clave: el Gobierno nacional nunca designó un presidente del INYM, dejándolo prácticamente paralizado.
Precios en caída libre
El impacto fue inmediato. Sin precios sostén, el valor de la hoja verde cayó por debajo de los costos de producción. Productores denuncian que en distintas zonas de Misiones el kilo se paga entre 180 y 220 pesos, cuando los estudios indican que se requieren más de 350 pesos solo para cubrir gastos básicos. La situación se agravó por las condiciones de pago, con cheques a 90, 120 e incluso 180 días, trasladando el problema financiero al eslabón más débil de la cadena.
Frente a este panorama, numerosos colonos optaron por una decisión extrema: no cosechar. La zafra de verano, históricamente clave para sostener ingresos, comenzó a quedar en pie porque levantarla implicaba perder dinero.
Protestas y cooperativas en riesgo
Desde hace dos años se multiplican los “yerbatazos”, las movilizaciones en rutas, plazas y ciudades como Posadas y Buenos Aires, con reclamos para que el Estado nacional restablezca algún tipo de regulación. Las organizaciones de productores advierten que el sector transita una crisis comparable a la de los años 90, marcada por concentración, abandono de chacras y exclusión social.
El caso de Andresito expone ahora que el deterioro ya alcanzó a las cooperativas, históricamente concebidas como herramientas de organización, financiamiento y agregado de valor. Sin precios sostén y con productores que no logran cobrar su producción, el flujo de fondos se corta, dejando a las entidades atrapadas en un mercado desregulado.
A ello se suma la creciente concentración del negocio, donde una decena de grandes empresas domina el procesamiento de yerba mate, con capacidad para imponer condiciones. El aumento de importaciones desde Paraguay y Brasil amplía la oferta en un mercado interno deprimido y presiona aún más los precios que recibe el productor misionero.