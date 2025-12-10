Compleja situación financiera de Galeno ART. bajo la lupa de la Superintendencia de Seguros de la Nación
En medio del proceso de reordenamiento del mercado asegurador, la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN), encabezada por Guillermo Plate, intensificó las auditorías sobre distintas Aseguradoras de Riesgos del Trabajo y puso el foco en la delicada situación financiera de Galeno ART.
La compañía enfrenta un escenario crítico y, según anticipó Noticias Argentinas, busca separar su rama de seguros laborales para preservar el resto de sus unidades de negocio. De acuerdo con información conocida por la agencia, Galeno ART registra un déficit de capitales mínimos que, al 17 de noviembre, asciende a $12.954.889.767, cifra consignada en la Resolución Nº 679, firmada por Plate.
En ese mismo documento, la Superintendencia rechazó el pedido de la empresa para levantar la inhibición general de bienes dispuesta a principios de noviembre. El organismo argumentó que los gastos presentados por la aseguradora “se corresponden con erogaciones propias del giro habitual de la entidad”, por lo que el levantamiento resultaba “improcedente” en los términos del artículo 86 de la Ley 20.091.
Ante este panorama, la SSN decidió prohibir a Galeno ART celebrar nuevos contratos y otorgó un plazo hasta el 8 de enero de 2026 para regularizar el déficit financiero detectado. Si la compañía no logra recomponer su capital, podría enfrentar un proceso de liquidación.
La resolución firmada por Plate establece dos medidas clave:
- Prohibir a Galeno Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. (CUIT 30-68522850-1) emitir nuevos contratos de seguros.
- Emplazar a la empresa, en los términos del artículo 31 de la Ley 20.091, para que en un plazo de 30 días corridos reintegre el capital necesario para revertir el déficit de $12.954.889.767.