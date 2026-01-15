Compleja, aunque bendita misión la de Lionel Scaloni en elegir quiénes jugarán el Mundial 2026
Se dará algo casi inédito con la selección argentina en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México: alrededor de la mitad de los convocados por Lionel Scaloni, en principio en una lista de 26 futbolistas, serán campeones del mundo en Qatar 2022 que de no mediar imprevistos repetirán en este 2026.
Algo similar en porcentaje -aunque las listas eran de menos jugadores- ocurrió entre los campeones de 1978 y quienes fueron a España 1982.
Aunque Scaloni dijo y repitió que el único que tiene su lugar seguro es Lionel Messi, serían no menos de 16 los jugadores que aparecen en verde en el borrador del hombre de Pujato. Se trata, además de Messi, de Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli, Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Nicolás González (el único que no estuvo en Lusail por lesión), Thiago Almada, Julián Alvarez y Lautaro Martínez.
Y de tanto que se lo preguntaron, finalmente el DT confirmó que no hay 25 lugares en disputa sino bastantes menos. “No nos han dado motivos para cambiar. En principio, porque tienen la edad. Han jugado el anterior Mundial con una edad que les permite estar en este. Y el motivo más importante es el rendimiento. Hemos competido a gran nivel y hemos vuelto a ganar, que es lo más difícil. Muchos van a repetir y se lo han ganado”, explicó el santafesino.
Ese grupo cerrado, sin embargo, tiene algunos asteriscos por marcar. Uno de ellos es el del entrerriano Lisandro Martínez, quien en el empate de Manchester United ante Burnley del miércoles jugó su noveno partido tras recuperarse de la lesión de los ligamentos cruzados de la rodilla izquierda y el cuarto seguido como titular. “La vuelta de Lisandro está buena. Es un futbolista que siempre ha estado con nosotros y siempre ha aportado, ya sea en línea de 3 o en línea de 4 y hasta de lateral izquierdo. Es un gran jugador y nos pone contentos que esté volviendo a un gran nivel”, resumió Scaloni.
Scaloni y el resto de los integrantes del cuerpo técnico de la selección coinciden en que lo trascendental vendrá a partir de marzo. “En un Mundial necesitamos esa dosis de suerte de que los jugadores lleguen en las mejores condiciones posibles”, dijo el Gran DT.
“Viendo el partido de Real Madrid-Atlético, viendo cómo han terminado los chicos, sabemos que no van a llegar al 100%, pero los necesitamos lo más cercano posible a eso. Será un año tremendamente difícil para todos los futbolistas en lo físico”, agregó al respecto. Justamente, uno de los argentinos que estuvo presente en el clásico madrileño de semifinales de la Supercopa española fue Thiago Almada, quien ingresó por Alexander Sorloth en el segundo tiempo.
Curiosamente, el ex Vélez, llegado a Madrid hace apenas seis meses desde Botafogo por 21 millones de euros por el 50% del pase, es presentado por la prensa española como el jugador del Atlético a vender en el presente mercado de pases. “No sé que va a pasar con él, pero está de más decir que es un futbolista importante para nosotros”, declaró Scaloni al respecto del mediocampista que fue titular en 5 de los últimos 6 partidos de las Eliminatorias Sudamericanas.
Y dejó un mensaje que aplica para el resto: “No nos interesa dónde van a jugar, sino que jueguen. Estamos hablando de futbolistas de un cierto nivel que van a ir a ligas competitivas. Partiendo de esa base, deciden ellos. No nos metemos en decisiones que son futbolísticas, económicas, familiares”.
Cuando habla el técnicocampeón del mundo de “ligas competitivas”, ¿incluye bajo esa etiqueta a la MLS estadounidense? Porque el caso de Rodrigo De Paul, sin el escudo protector que tiene Messi como capitán, referente y leyenda del seleccionado, merece un análisis mayor, aunque se trate de otra pieza fundamental de la Scaloneta. Alejado de la elite europea cuando decidió partir hacia Miami, será para evaluar el impacto que estas largas vacaciones tengan en su preparación mundialista.
Hay otras cuestiones, todavía no preocupaciones, que Scaloni atiende a la distancia: La lesión muscular de Dibu Martínez, reemplazado en el entretiempo del 0-0 entre Aston Villa y Crystal Palace por la Premier League. La inestabilidad de Nahuel Molina, quien perdió terreno en la consideración del Cholo Simeone y jugó la mitad de los partidos de la temporada ingresando del banco de suplentes. El presente irregular del Liverpool, que toca de lleno a Alexis Mac Allister. Y la bronca de Cuti Romero con los dirigentes del Tottenham.
Por su parte, Julián Alvarez, una fija en la lista, atraviesa una sequía de apenas dos goles en los últimos diez partidos con el Atlético de Madrid que buscará pronto dejar atrás, mientras que Lautaro Martínez, competidor directo cuando la selección juega con un único delantero de área, es el máximo goleador de la Serie A italiana y escala en la tabla de ídolos del Inter de Milán.
La mejor actualidad de los campeones del mundo
Al margen del caso de Leo Messi, campeón de la MLS Cup, figura de Inter Miami y mejor jugador del 2025 en el fútbol estadounidense, hay otros futbolistas que se afianzan en la lista mundialista a base de minutos y buenos rendimientos.
Uno de ellos es Enzo Fernández, quien pese a la salida de Enzo Maresca y la irregularidad reciente del Chelsea es una pieza fundamental de los Blues y amado en Stamford Bridge. Situación similar es la de Nicolás Otamendi, aún con sus 37 años, y también la de Nicolás Tagliafico, referentes de Benfica y Olympique Lyon en dos ligas como la portuguesa y la francesa que conforman el segundo escalón del fútbol europeo.
En la Ligue 1 también milita Gerónimo Rulli, de buen rendimiento en Olympique Marsella pese al error que cometió en la Supercopa francesa frente a PSG y la falta de acierto en la definición por penales posterior.
Completa este repaso Leandro Paredes. Se insiste con los dichos de Scaloni: “No nos interesa dónde van a jugar, sino que jueguen”. Y el mediocampista de Boca no sólo que jugó, sino fue el que le cambió la cara al equipo de Claudio Úbeda y encaminó la clasificaición para la Copa Libertadores. Sueña con la Séptima y también con la Copa del Mundo. Otra más.