Cómo tramitar el boleto gratuito SUBE para estudiantes y docentes del Área Metropolitana de Paraná vía Mi Entre Ríos
El gobierno provincial detalló los pasos para que estudiantes y docentes entrerrianos con domicilio en el Área Metropolitana de Paraná tramiten el beneficio del boleto gratuito en las líneas de transporte urbano a través de la aplicación Mi Entre Ríos, sin necesidad de concurrir en forma personal.
El beneficio alcanza a estudiantes primarios, secundarios, universitarios y a docentes dependientes del Consejo General de Educación (CGE), siempre que tengan domicilio en el Área Metropolitana de Paraná.
En primer lugar, los usuarios deberán iniciar sesión en Mi Entre Ríos, ya sea descargando la app al celular o ingresando desde el navegador en mientrerios.gob.ar. El inicio de sesión podrá hacerse con clave fiscal, clave de ANSES, clave de Mi Argentina o creando una cuenta con datos personales.
Una vez ingresado al sistema, se debe buscar la opción “Iniciar nuevo trámite”. Luego, seleccionar el ítem “Solicitud de Beneficio Tarifario SUBE 1 Área Metropolitana de Paraná”, ingresar allí y hacer clic en “Iniciar Trámite”, según se precisó.
El paso siguiente consiste en elegir el tipo de boleto a tramitar (según corresponda a la condición de estudiante o docente) y seguir las indicaciones sobre la documentación a adjuntar. En este punto, se pueden subir fotos o archivos PDF de los comprobantes requeridos.
Completada la carga, se deberá seleccionar la opción “Enviar”. A partir de allí, habrá que esperar el tiempo necesario para que la documentación sea revisada. Finalizado ese proceso, llegará un correo electrónico indicando si el trámite fue aprobado o si es necesario realizar alguna corrección.
Finalmente, si el trámite fue aprobado, el usuario deberá activar el beneficio apoyando la tarjeta SUBE en una terminal automática hasta que aparezca en pantalla el mensaje: “Tenés un beneficio local”. También podrá hacerse con un teléfono con NFC que tenga instalada la app de SUBE, ingresando en la opción “Consultar saldo”.
Desde el gobierno aclararon que estas instrucciones son para residentes en el Área Metropolitana de Paraná, que comprende las localidades de San Benito, Colonia Avellaneda, Sauce Montrull, Oro Verde y Villa Fontana.
Según se indicó, la posibilidad de realizar el trámite de manera digital apunta a descomprimir las largas colas que se producen en la boletería de la terminal de Paraná, donde en lo que va de marzo ya pasaron más de 2000 usuarios de SUBE para gestionar el beneficio.
Se recordó, además, que este trámite beneficia a los usuarios que no tienen domicilio en su DNI declarado en la ciudad de Paraná, pero que residen en alguna de las localidades que integran el Área Metropolitana.