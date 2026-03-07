¿Cómo llegará Cristiano Ronaldo al Mundial 2026?
El portugués Cristiano Ronaldo, quien está realizando un tratamiento de recuperación en Madrid, procuró llevar calma con una publicación a través de las redes sociales. “Recuperándome…”, escribió el goleador en una publicación en la que también incluyó una foto en la que se lo ve sonriente, sentado sobre una camilla y con un dispositivo ortopédico en su pierna izquierda.
El sábado pasado, durante el partido que Al Nassr le ganó 3 a 1 como visitante a Al-Fayha por la 24ª jornada de la Pro League saudí, el astro portugués, quien aspira a alcanzar este año la marca de 1000 goles como profesional (suma 965), debió abandonar el campo de juego a los 36 minutos del segundo tiempo debido a una molestia muscular (fue reemplazado por Abdullah Al-Hamdan).
Inicialmente, el cuerpo médico de Al Nassr informó que al jugador-franquicia del club se le había diagnosticado una lesión en el tendón de la corva de su pierna izquierda y que, como consecuencia de ello, había comenzado un programa de rehabilitación y que sería evaluado diariamente.
Recovering and ready to watch the game today. Let's go, Al Nassr! pic.twitter.com/o7b9dD8MTN
— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) March 7, 2026
Este viernes, Jorge Jesus, entrenador de Al Nassr, dejó en evidencia su preocupación durante la conferencia de prensa previa al partido que su equipo disputará el sábado ante Neom SC por el certamen doméstico saudí, que, por el momento, continúa su actividad, pese a la crisis militar en Medio Oriente. “Tras someterse a pruebas, se evidenció que la lesión era más grave de lo esperado, por lo que requerirá descanso y recuperación”, detalló el entrenador.
“Cristiano viajó a España, al igual que otros jugadores. La lesión requiere tratamiento en Madrid, con el profesional que trabaja con él. Esperamos que regrese pronto para ayudar al equipo”, añadió el director técnico, quien evitó dar detalles sobre el período de ausencia del portugués.
El goleador pasará unos días en Madrid, acompañado de su esposa, la argentina Georgina Rodríguez, y sus hijos, quienes viajaron el martes desde Riad hacia la capital española en el avión privado del futbolista, luego de que se registraran ataques con drones iraníes en territorio saudí, como respuesta a la ofensiva contra la nación persa lanzada por Estados Unidos e Israel.
Esta lesión genera dudas respecto a la presencia de Cristiano Ronaldo en los próximos dos amistosos que disputará el seleccionado portugués durante este mes como preparación para el Mundial: el sábado 28 se medirá con México en el renovado estadio Azteca de la Ciudad de México y el martes 31 chocará con Estados Unidos en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.