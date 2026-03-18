Comisiones del Senado entrerriano avanzaron con proyectos clave sobre comunas, Justicia y desarrollo regional
En una jornada de intensa actividad legislativa, senadores entrerrianos emitieron dictamen favorable a diversos proyectos de ley vinculados a la organización territorial de comunas, el fortalecimiento del Poder Judicial y el desarrollo del Norte Entrerriano. Las reuniones se llevaron a cabo este miércoles en la Sala de Comisiones de Casa de Gobierno.
En primer término, la comisión de Asuntos Municipales, presidida por Rafael Cavagna, junto a Martín Oliva y Rubén Dal Molín, avanzó con el dictamen favorable para siete iniciativas del Poder Ejecutivo. Las propuestas establecen los límites jurisdiccionales de distintas comunas a partir del 31 de diciembre de 2025, incluyendo localidades de los departamentos Gualeguay, Nogoyá, Federación, La Paz y Villaguay, varias de ellas recientemente categorizadas como comunas de primera y segunda categoría.
Por su parte, la comisión de Legislación General, encabezada por Nancy Miranda, trató distintos expedientes vinculados al sistema judicial. Uno de los proyectos más relevantes es el que propone la creación de un Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Laboral en San José de Feliciano, iniciativa impulsada por la senadora Gladys Domínguez. La propuesta incluye la designación de un juez y un secretario, y apunta a mejorar la eficiencia y cercanía del servicio de justicia en ese departamento.
Asimismo, se avanzó con otro proyecto presentado por la senadora Patricia Díaz, que establece la creación de fiscalías con competencia en materia de Familia y Penal de Niños, Niñas y Adolescentes en las ciudades de Santa Elena y Bovril, junto con la incorporación de múltiples cargos judiciales. La iniciativa busca reforzar la presencia del Ministerio Público en el territorio y mejorar la capacidad de investigación y coordinación con las fuerzas de seguridad.
También obtuvo dictamen favorable una iniciativa del Superior Tribunal de Justicia que modifica el mecanismo de reemplazo de sus miembros, estableciendo que, ante recusaciones o vacancias, puedan ser suplidos por vocales de cámaras y tribunales de toda la provincia, incluida la Casación Penal.
Finalmente, en una reunión conjunta de las comisiones de Producción, Legislación General y Presupuesto, presididas por Casiano Otaegui, Nancy Miranda y Gustavo Vergara, se trató el proyecto que crea un marco institucional para fomentar el desarrollo del Norte Entrerriano. La propuesta, también impulsada por Domínguez, apunta a promover el crecimiento económico, social, educativo y de infraestructura en esa región, mediante una estrategia de desarrollo sustentable.
El proyecto contempla la creación de una Mesa Coordinadora de Desarrollo del Norte Entrerriano, integrada por organismos provinciales, municipios, comunas y organizaciones no gubernamentales. Además, ya había sido analizado previamente con la participación del ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo.
Tras el debate sobre la situación de los departamentos del norte provincial, la iniciativa recibió dictamen favorable, consolidando así un paso clave hacia su tratamiento legislativo.