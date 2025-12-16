Comisiones del Senado de Entre Ríos analizaron proyectos sobre Código Fiscal y nuevas comunas
Este martes la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara Alta entrerriana recibió al director ejecutivo de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) para avanzar con el proyecto por el que se modifica el Código Fiscal y la Ley Impositiva. En la reunión de Asuntos Municipales, se dio tratamiento a la iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo, por la que se crean 22 Comunas en la provincia.
El encuentro de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que comenzó poco después de las 9, se hizo en la Sala de Reuniones de Comisiones del Senado en el segundo piso de Casa de Gobierno. Presidido por Gustavo Vergara (Diamante – Juntos por Entre Ríos), participaron Víctor Sanzberro (Victoria – Más Para Entre Ríos), Casiano Otaegui (Gualeguay – Juntos Por Entre Ríos), Claudia Silva (Paraná – Más para Entre Ríos), Rubén Dal Molín (Federación – Juntos por Entre Ríos) Ramiro Favre (Colón – Juntos Por Entre Ríos), Gladys Domínguez (Feliciano – Más Para Entre Ríos), Marcelo Berthet (San Salvador – Más Para Entre Ríos), Jaime Benedetti (Gualeguaychú – Juntos por Entre Ríos) y Rafael Cavagna (Nogoyá – Juntos por Entre Ríos).
El proyecto de ley analizado tiene como autor al Poder Ejecutivo. En el capítulo 1 se detallan las reformas al Código Fiscal, en el capítulo 2 se establecen las modificaciones a la Ley Impositiva Nº 9.622, en tanto en el capítulo 3 se apuntan otras disposiciones. En el mensaje que acompaña la iniciativa se lee que el proyecto de ley tiene por objeto introducir diversas modificaciones al Código Fiscal (T.O. 2022), orientadas a fortalecer la equidad, eficiencia y sustentabilidad del sistema tributario provincial, adecuándolo a las actuales condiciones económicas, sociales y administrativas. En la Parte General, se propone la incorporación de la figura del interés punitorio, aplicable a las deudas reclamadas judicialmente, con el fin de sancionar los incumplimientos agravados y resguardar la integridad del crédito fiscal. Asimismo, se modifica el régimen de honorarios de los Procuradores Fiscales, estableciendo que su percepción sólo podrá efectuarse una vez cancelada o regularizada la deuda, priorizando el ingreso efectivo de los recursos al Tesoro Provincial. En la Parte Especial, se introducen adecuaciones en distintos tributos.
Ante los senadores se presentó el director ejecutivo de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), Jesús Rafael Korell, junto al director de Coordinación y Gestión de ATER, Javier Orlando Pereyra, y la asesora Analía Helber. “Es un proyecto que no tiene cambios radicales, son cuestiones de interpretación, cambios en la forma de aplicar determinados artículos” manifestó Korell. En un intercambio con los senadores, los puntos de la iniciativa abordados estuvieron relacionados con la actividad de acopiadores y canjeadores; lo que atañe a la adquisición de vehículos híbridos o eléctricos; prestadores de servicios de internet; generación y conservación de marcas. Así también se analizó el artículo 15 en cuanto al cuadro de alícuotas, con algunas modificaciones y reducciones de las mismas como los servicios de integradores de aves y porcinos. Se trajo a colación el tema de inmuebles rurales y viviendas suntuosas.
Los integrantes de la Comisión consensuaron algunas modificaciones para mejorar la redacción del proyecto de ley, y en este sentido avanzar con un dictamen para ser tratado en sesión.
Asuntos Municipales
A las 11 tuvo lugar la reunión encabezada por el senador Rafael Cavagna (Nogoyá – Juntos por Entre Ríos) junto a los integrantes Gustavo Vergara (Diamante – Juntos por Entre Ríos), Rubén Dal Molín (Federación – Juntos por Entre Ríos), y Marcelo Berthet (San Salvador – Más Para Entre Ríos), en tanto acompañaron Juan Pablo Cosso (Villaguay – Más para Entre Ríos), Jaime Benedetti (Gualeguaychú – Juntos por Entre Ríos) Gladys Domínguez (Feliciano – Más Para Entre Ríos) y Nancy Miranda (Federal – Más para Entre Ríos).
Se dio tratamiento a la iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo, por la que se crean 22 Comunas en la provincia. El Artículo 232° de la Carta Magna Provincial establece que las comunidades cuya población estable legalmente determinada no alcancen el mínimo previsto para ser municipios constituyen comunas, teniendo las atribuciones que se establezcan; y el Artículo 253°: “La Ley reglamentará el régimen de las comunas y determinará su circunscripción territorial y categorías, asegurando su organización bajo los principios del sistema democrático, con elección directa de sus autoridades, competencias y asignación de recursos…”. El Poder Ejecutivo sostiene que con esta ley se “importará una mejora sustancial en la calidad de vida de habitantes de los Centros Rurales de Población, toda vez que, la administración comunal, su sistema de gobierno, competencias, funciones y estructura les permitirá a los gobiernos locales contar con recursos e instrumentos para brindar soluciones a las necesidades de sus habitantes”.
Se hicieron presentes el secretario de Gobiernos Locales, Ricardo Vales, junto al subdirector de Juntas y Comunas, Nicolás Wendler. Los funcionarios explicaron la necesidad de contar con esta ley, que según manifestaron fue un trabajo que llevó bastante tiempo. En relación a los fondos coparticipables, señalaron que se “debe tener en cuenta la creación de 53 comunas en 2019, donde se hizo un escalonamiento de los recursos según población”, en tanto se previó el aumento de coparticipación a medida que se iban creando nuevas comunas. En un intercambio con los senadores presentes, se expresó la necesidad de trabajar en una ley integral de comunas, teniendo en cuenta las distintas realidades en la provincia.
Cabe agregar que de aprobarse el proyecto, en el año 2026 serán 104 comunas en la provincia. Los senadores apoyaron el proyecto de ley para ser tratado en sesión.
Por esta iniciativa se declaran Comunas de Primera Categoría, a partir del 31 de diciembre de 2025, con todas las competencias, funciones, derechos y obligaciones de la Ley Provincial N° 10.644 a las siguientes localidades: La Providencia, departamento La Paz; Lucas Sud 2°, departamento Villaguay; Mojones Sud Los Algarrobos, departamento Villaguay.
Así también se declaran Comunas de Segunda Categoría, a partir del 31 de diciembre de 2025, con todas las competencias, funciones, derechos y obligaciones de la Ley Provincial N° 10.644, a 19 localidades de diferentes departamentos. Del departamento Paraná: María Grande Segunda. De La Paz, Yeso Oeste. De Diamante son dos: Costa Grande, Isletas. Del departamento Nogoyá son Crucesitas 8°, Distrito Sauce, Justo José de Urquiza, Crucesitas 3°. De Gualeguay, 5° Distrito. De Federación: Colonia Alemana, Santa María y Las Margaritas. De Feliciano, Laguna Benítez; de Colón, San Miguel. De Federal son dos: Paso Duarte y Santa Lucía. De Villaguay: Lucas Sud 1°, Mojones Norte. Gualeguay, Estación Lazo; Feliciano, La Esmeralda.
Otros proyectos
Otros cuatro expedientes provenientes del Poder Ejecutivo avanzaron en la comisión. Proyecto de ley por el que se establecen los límites jurisdiccionales de la Comuna Antelo, del departamento Victoria, donde la Dirección de Catastro de la Provincia tomó intervención como Organismo Técnico responsable efectuando el croquis y la descripción de límites y linderos. Así también se avanzó con el proyecto por el que se establece la ampliación del ejido Municipal de Bovril, departamento La Paz.
Otro expediente tratado es el proyecto de ley por el que se establecen los límites jurisdiccionales del Centro Rural de Población Distrito Sauce del departamento Nogoyá, declarado Comuna de Segunda Categoría a partir del 31 de diciembre de 2025. Por último el proyecto de ley por el que se establecen los límites jurisdiccionales de la Comuna Nueva Vizcaya, Distrito Francisco Ramírez, del departamento Federal.