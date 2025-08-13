Comienzan obras para mejorar la infraestructura de la escuela Nº 176 Guillermo Saraví de Las Garzas
El Gobierno de Entre Ríos, a través del Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, realizó la apertura de sobres para ejecutar obras destinadas a mejorar las condiciones edilicias de la cocina, galerías y sanitarios de la escuela Nº 176 Guillermo Saraví, en Las Garzas, departamento Paraná.
La intervención cuenta con un presupuesto oficial de 34.688.086 pesos y un plazo de ejecución de 45 días corridos. Los trabajos también beneficiarán a la escuela secundaria Nº 72 Bicentenario, que funciona en el mismo edificio, albergando en conjunto una matrícula total de 95 estudiantes.
Un relevamiento técnico del equipo Zonal de Arquitectura de Paraná Campaña identificó deficiencias que afectan el normal desarrollo de las clases, incluyendo una cocina poco funcional y en mal estado, sanitarios fuera de servicio, grietas, humedad en muros y desprendimientos de cielorrasos en la galería.
Los trabajos previstos incluyen la readecuación de la cocina, reparación de instalaciones eléctricas y de gas, puesta en funcionamiento del sanitario, recambio de cielorrasos y reparación de muros con humedad y fisuras. En esta oportunidad, se presentaron como oferentes Lozza S.A.S. y Ledesma Martín Andrés.
El ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Darío Schneider, destacó: “Mediante esta planificación de obras para fortalecer la infraestructura educativa, estamos dando respuesta a demandas edilicias que pueden resolverse con obra pública. Intervenimos para que los gurises de Las Garzas puedan aprender en un entorno seguro y con espacios que acompañen su desarrollo educativo”.
Durante el acto de apertura estuvieron presentes el jefe zonal departamental, Osvaldo Francovich; personal técnico de la Dirección General de Arquitectura y Construcciones, Miguel Ángel Durán; la directora de la escuela Saraví, María Verónica Landra; la directora de la escuela Nº 72, María Fernanda Godoy; y la presidenta de la Comuna, Daniela Godoy.