Comienzan las inscripciones para la Escuela Superior de Oficiales del Servicio Penitenciario
El Servicio Penitenciario de Entre Ríos informó que, a partir del 20 de octubre y hasta el 9 de noviembre de 2025, se encuentran abiertas las inscripciones online para el ingreso a la Escuela Superior de Oficiales Inspector General Victorino Scheurmann. Esta institución forma a quienes aspiran a desempeñarse como futuros oficiales penitenciarios en la provincia.
Al egresar, los cadetes obtendrán el título de Técnico Superior en Seguridad Pública orientada a la Seguridad y Tratamiento Penitenciario, e ingresarán como Oficial Subadjutor a la carrera penitenciaria. La formación se desarrolla bajo la modalidad internado, tiene una duración de tres años lectivos y se imparte en el Campus Educativo de la ciudad de Villaguay.
El proceso de admisión está diseñado para evaluar las aptitudes intelectuales, físicas y psicológicas de los postulantes, mediante cinco etapas secuenciales que deben aprobarse en forma eliminatoria. Las inscripciones se realizan exclusivamente a través del Sistema de Incorporaciones, donde los interesados podrán completar el formulario online y adjuntar la documentación requerida.
Una vez seleccionado, cada postulante recibirá un correo electrónico con la citación para la etapa presencial, donde se realizará la verificación de documentación, los exámenes intelectuales, físicos y psicológicos, además de la entrevista personal y los estudios médicos.
Requisitos generales
Podrán inscribirse ciudadanas y ciudadanos argentinos, nativos o por opción, que tengan entre 18 y 29 años al 31 de diciembre del año en curso, y cumplan con las siguientes condiciones:
-Poseer estudios secundarios completos.
-No registrar antecedentes judiciales.
-Cumplir con los parámetros físicos requeridos (altura, índice de masa corporal, etc.).
-No tener tatuajes visibles en rostro, cuello o antebrazos, ni de carácter obsceno o discriminatorio.
-Aceptar los reglamentos de la Escuela y del Servicio Penitenciario.
-Aprobar las pruebas intelectuales, físicas, psicológicas y médicas.
Los postulantes deberán también presentar la documentación respaldatoria digitalizada, como DNI, certificado de estudios, constancia de CUIL, apto físico y ficha médica, conforme a los modelos disponibles en la sección DESCARGAS del portal.