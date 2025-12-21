Comienzan las Acciones de Verano en los Centros de Educación Física de Entre Ríos
Desde este martes, el Consejo General de Educación (CGE) pone en marcha las Acciones de Verano en 37 Centros de Educación Física (CEF) distribuidos en todo el territorio provincial y en el Parque Deportivo y Escolar Enrique Berduc, en la ciudad de Paraná. La propuesta incluye actividades destinadas a niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, con el objetivo de promover hábitos saludables, recreación y aprendizaje a través del movimiento.
En muchos casos, las Acciones de Verano se desarrollan de manera articulada con comunas, municipios y clubes, complementando espacios y profesionales para garantizar propuestas seguras, accesibles y de calidad para la comunidad.
Quienes deseen participar deberán acercarse al Centro de Educación Física más cercano para consultar sobre las actividades disponibles, días y horarios. Las propuestas son coordinadas por la Dirección de Educación Física del CGE y están a cargo de profesores designados por concurso docente, con el propósito de que niños y niñas desarrollen, a través de la actividad física, experiencias educativas transformadoras.
Estas acciones se enmarcan en la Ley de Educación Provincial, que promueve experiencias innovadoras y fomenta la conciencia ambiental como parte de los fines de la educación entrerriana. En este sentido, las Acciones de Verano son consideradas actividades propias de los CEF, con especial énfasis en la enseñanza de la natación, la recreación y las actividades en contacto con la naturaleza, pudiendo redistribuirse horas cátedra de acuerdo a las necesidades de cada proyecto.
La directora de Educación Física del CGE, Belén Nesa, explicó que los proyectos fueron presentados en el mes de octubre, con una planificación integral que incluyó días, horarios, espacios y matrícula estimada, tomando como referencia estadísticas de los últimos dos años.
Centros de Educación Física donde se desarrollan las actividades
Las propuestas alcanzan a los 17 departamentos de Entre Ríos, en los siguientes CEF:
Nº1 Paraná; Nº2 Gualeguay; Nº3 Concepción del Uruguay; Nº4 Concordia; Nº6 Gualeguaychú; Nº7 Nogoyá; Nº8 General Galarza; Nº9 Larroque; Nº10 Basavilbaso; Nº11 Valle María; Nº12 Villa Paranacito; Nº13 Cerrito y anexos; Nº14 Colón; Nº15 Villa Domínguez; Nº16 Rosario del Tala; Nº17 General Campos; Nº18 Lucas González; Nº19 Ibicuy; Nº20 San José de Feliciano; Nº21 General Ramírez; Nº22 La Paz; Nº23 Ceibas; Nº24 Enrique Carbó; Nº25 Diamante; Nº26 Oro Verde; Nº27 Santa Elena; Nº28 Chajarí; Nº29 San Salvador; Nº30 Villaguay; Nº31 Urdinarrain; Nº32 Aldea San Antonio; Nº33 Villa Clara; Nº34 Seguí; Nº35 Victoria; Nº36 Maciá; Nº37 Federal y Nº38 Crespo.
Además, las actividades incluyen espacios como el Parque Deportivo Escolar Enrique Berduc, el Club de Pescadores y Náutico, el Complejo Comunitario del barrio Mitre y el Parque San Martín en Paraná, así como la Casa Emaús en Concordia.