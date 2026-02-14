Comienza la segunda etapa del Censo Provincial de Infraestructura Escolar en Entre Ríos
Del 14 al 27 de febrero se desarrollará una nueva instancia del Censo Provincial de Infraestructura Escolar, un operativo de relevamiento técnico digital que permitirá contar con información precisa para la planificación y mejora de los edificios educativos en toda la provincia.
La iniciativa es impulsada por el Consejo General de Educación de Entre Ríos (CGE) y abarcará un porcentaje significativo de escuelas entrerrianas, con el objetivo de conocer en detalle el estado de los edificios, instalaciones y equipamiento.
El operativo se llevará adelante mediante una aplicación digital, con equipos designados por cada institución educativa y el acompañamiento de personal de ordenanza o maestranza. El relevamiento seguirá criterios técnicos que garantizan la calidad, precisión y comparabilidad de los datos recopilados. Además, la participación como censista otorga puntaje docente, según lo dispuesto por el CGE.
La información obtenida constituirá un insumo clave para la planificación y priorización de obras, el mantenimiento preventivo y la mejora de los entornos educativos en la provincia.
El Censo se enmarca en el Plan Educativo Provincial 2023-2027, orientado a fortalecer la gestión de los establecimientos y promover mejoras continuas en las condiciones edilicias en todos los niveles.
El trabajo se realiza de manera articulada con la Dirección General de Estadística y Censos de Entre Ríos, dependiente del Ministerio de Economía y Servicios Públicos, y con la Dirección de Educación Técnico Profesional.
“Se invita a la comunidad educativa a acompañar y promover la participación de las escuelas en esta instancia estratégica de relevamiento técnico”, indicó Bruno Frizzo, director de Planificación de Infraestructura y Equipamiento Escolar del CGE.