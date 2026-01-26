Comienza la pretemporada 2026 de la Fórmula 1 en Barcelona con Franco Colapinto al volante de Alpine
La pretemporada 2026 de la Fórmula 1 se pondrá en marcha este lunes con el inicio de los primeros test oficiales en el circuito de Barcelona-Catalunya, donde el piloto argentino Franco Colapinto dirá presente a bordo de su Alpine, en el arranque formal de los trabajos rumbo a la nueva temporada.
Las pruebas se extenderán hasta el viernes 30 y contarán desde el comienzo con la participación de la mayoría de las escuderías, aunque habrá algunas ausencias importantes. Mientras tanto, los equipos ya afinan detalles para el inicio de una campaña que estará marcada por diversos cambios reglamentarios, a la espera de la confirmación del calendario completo.
En este contexto, Alpine, con Colapinto y el francés Pierre Gasly, será uno de los equipos que saldrá a pista desde el primer día, al igual que Red Bull Racing, Racing Bulls y Audi, con el objetivo de maximizar el tiempo en pista, evaluar el rendimiento de los monoplazas y recolectar datos clave para el desarrollo de la temporada.
En contraste, McLaren, último campeón de constructores y pilotos en 2025 de la mano de Lando Norris, optó por retrasar su debut en los ensayos, por lo que podría comenzar a girar recién el martes o incluso el miércoles.
Tampoco estará presente Ferrari en la jornada inaugural. Según confirmó el jefe del equipo, Frédéric Vasseur, la escudería italiana planea su primera salida a pista para el martes 27 de enero.
La gran ausencia en Barcelona será Williams, que decidió no participar de los test en Montmeló y apuntar directamente a las pruebas de Bahréin, debido a retrasos en la fabricación del FW48. Esta decisión le significará al equipo británico perder tres días completos de pretemporada, un factor clave en la preparación.
Los ensayos de este lunes en el circuito catalán se desarrollarán desde las 05:00 hasta las 13:00 (hora argentina), con un receso de una hora entre las 09:00 y las 10:00, en una jornada que marcará el primer contacto real de los equipos con sus autos de cara a la Fórmula 1 2026.