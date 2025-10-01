Comienza la Feria del Libro de Santa Fe bajo el lema “Escribir la ciudad”
La Feria del Libro de Santa Fe 2025 abrirá sus puertas del miércoles 1 al domingo 5 de octubre en la Estación Belgrano, con entrada libre y gratuita. Esta edición, que marca la cuarta década del evento, propone reflexionar sobre las diversas formas de narrar, editar y leer la ciudad, destacando cómo cada libro deja una huella en el territorio que habitamos.
Organizada por la Municipalidad de Santa Fe, el Ministerio de Cultura de la Provincia y la Universidad Nacional del Litoral (UNL), esta edición cuenta además con la Editorial de la Universidad Católica de Santa Fe como organizador invitado. La feria se consolida como un espacio clave para la celebración, circulación y reflexión sobre los libros, la lectura y la cultura regional.
Acto inaugural y programación destacada
El acto de apertura se realizará hoy a las 20 horas en el Auditorio central Estela Figueroa (Sala 5, planta alta), con la conferencia “Ciudades que quedan escritas”, a cargo del escritor Juan José Becerra, presentada por Leo Pez.
La feria contará con más de 65 librerías y proyectos editoriales de toda la región. Las actividades se desarrollarán en distintos espacios de la Estación Belgrano, incluyendo su explanada y hall, la planta alta con auditorios que llevan el nombre de referentes de la literatura santafesina como Estela Figueroa, Juan Manuel Inchauspe y Beatriz Vallejos, y el Brew Pub, que se convertirá en la Sala Bar Juan José Saer. Además, se suman como espacios anexos la Sala Mercado Editorial (Balcarce 1635 – Mercado Progreso) y la Casa de la Cultura (Bv. Gálvez 1274).
El sello editorial de la UNL ofrecerá una amplia agenda de actividades que puede consultarse en el sitio web de la universidad.
XIX Argentino de Literatura
En paralelo, la feria alojará parte de la programación del XIX Argentino de Literatura, organizado por la UNL, un espacio que reúne a narradores, poetas, críticos, ensayistas, editores e intelectuales de la región. Por segundo año consecutivo, estas actividades se enmarcan en la feria y son libres y gratuitas, coordinadas por el Departamento de Letras, el CEDINTEL, la Secretaría de Extensión y Cultura y Ediciones UNL.
Durante las cuatro jornadas, se desarrollarán mesas de diálogo y reflexión sobre edición, crítica, narrativa, poesía e ilustración:
- Jueves 2: Apertura institucional a las 16.30, seguida de la Mesa de Edición con Lucas Mercado (Editorial Azogue), Inés y Julia Coppolecchia (Editorial Monada) y Mauro Libertella (Editorial Vinilo), coordinada por Ivana Tosti e Isabel Molinas. A las 19.00, Isol Misenta ofrecerá la conferencia “La ilustración como búsqueda y lenguaje”, en conversación con Germán Prósperi.
- Viernes 3: Comienza con la Mesa de Crítica, con Laura Arnés, Julio Schvartzman y Cristian Molina, coordinada por Analía Gerbaudo y Daniela Gauna. A las 19.00, se realizará la Mesa de Narrativa “Una escritura colectiva”, con Selva Almada y Mercedes Bisordi, coordinada por Guillermo Canteros.
- Domingo 5: Cierre con la Mesa de Poesía “Tengo una infinita fe en que la poesía puede cambiarte la vida”, con Alejandra Bosch, Luisina Valenti y Cecilia Pavón, bajo la coordinación de Santiago Venturini.
La entrada es libre y gratuita de 16 a 22 horas y las actividades se desarrollarán sin suspensión por lluvia.
Para descargar la programación completa ingresar aquí. Las personas que quieran obtener certificación de participación deberán completar el formulario ingresando aquí.