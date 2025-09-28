Comienza la capacitación docente para aplicar la evaluación de fluidez lectora del Plan Provincial de Alfabetización
Entre el 30 de septiembre y el 3 de octubre, se llevará adelante la capacitación para el personal docente que aplicará la prueba de fluidez lectora del Plan Provincial de Alfabetización a estudiantes de 2º grado en toda la provincia. El objetivo es contar con información precisa que permita fortalecer los procesos de enseñanza y las trayectorias escolares.
Las jornadas alcanzarán a aplicadores de todos los departamentos de Entre Ríos. Disponer de un diagnóstico exacto sobre el nivel de fluidez lectora de las y los estudiantes permitirá luego tomar decisiones pedagógicas pertinentes a nivel provincial, departamental e institucional.
La presidenta del Consejo General de Educación (CGE), Alicia Fregonese, remarcó la trascendencia de la iniciativa: “Estamos convencidos de que la alfabetización es la base de todos los aprendizajes. Esta evaluación nos dará información valiosa para seguir acompañando a cada niño y orientar mejor el trabajo en las aulas. El compromiso de las escuelas y de los equipos que se forman para aplicarla es fundamental”.
En tanto, la directora de nivel primario, Mónica Schoenfeld, explicó que la prueba medirá la capacidad de los niños para leer palabras, pseudopalabras y un texto breve, atendiendo a la velocidad, precisión y ritmo adecuados para su edad. Además, destacó que los aplicadores cumplen un rol central, ya que acompañan a los estudiantes durante la evaluación y garantizan la correcta obtención de los resultados.
Los aplicadores son docentes de la institución, pero no dictan clases al grupo que evaluarán, y utilizan la app CAEd Lectura, disponible para dispositivos Android. Para ello, deben contar con habilidad en el uso de la tecnología y facilidad para interactuar con estudiantes.
La capacitación brindará herramientas para que los docentes puedan llevar adelante la tarea en un entorno confiable y adecuado, asegurando que cada niño rinda la prueba de la mejor manera. Previamente, cada aplicador recibirá la nómina de estudiantes asignados y la escuela garantizará un espacio físico apropiado.