Comienza este lunes el paro nacional universitario
Este lunes comienza el paro nacional universitario, impulsado desde las dos federaciones nacionales mayoritarias (Conadu Histórica y Conadu), quienes convocaron el cese de tareas en dos tramos: el primero desde el 16 al 21 de marzo y el segundo desde el 23 al 30.
Desde noviembre de 2023, los docentes universitarios perdieron el equivalente a 11,5 salarios. Hoy cobran 35,6% menos en términos reales que hace dos años y están 2,7% por debajo de los peores niveles de 2004. El dato surge de un informe de la Asociación Gremial Docente de la UBA y es el motor del paro que arranca este lunes.
Los docentes de la Universidad de Buenos Aires resolvieron parar por tiempo indeterminado hasta que el Gobierno les pague el 55,4% de aumento que establece la Ley de Financiamiento Universitario N.º 27.795, sancionada por el Congreso el año pasado.
“De cada tres meses trabajados, solo pagaron dos”. Así lo describió Laura Carboni, secretaria general de la AGD UBA.
“En septiembre tuvimos 4,3% de aumento, contra una inflación acumulada del 14,2% entre octubre y febrero. Cero en enero, cero en febrero, mientras sube el transporte, los alimentos y los alquileres”, enumeró.
“Ya probamos con paros aislados y desacompasados. Necesitamos una medida que le ponga fin a este ataque contra las universidades”, concluyó.