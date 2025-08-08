Comienza el relevamiento territorial para fortalecer el termalismo en la región de Salto Grande
En el marco del Programa de Desarrollo e Integración de la Región de Salto Grande, se puso en marcha el trabajo de campo de las consultorías especializadas en calidad, sostenibilidad y marketing, con el objetivo de potenciar el producto termal entrerriano. La recorrida abarca las localidades termales de los departamentos Federación, Concordia y Colón.
La Secretaría de Turismo de Entre Ríos, junto con la Unidad Ejecutora Provincial (UEP) dependiente de la Secretaría General de la Gobernación, lidera este relevamiento territorial previsto en el plan integral para la innovación y fortalecimiento del termalismo, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
La tarea comenzó el pasado miércoles y se extenderá hasta el martes 12, incluyendo visitas a los ocho complejos termales de la región, así como al pozo y emprendimiento termal de Santa Ana.
El equipo de consultoras está conformado por la licenciada Teresita van Strate, responsable del estudio de innovación y calidad; la ingeniera Claudia Núñez Sánchez, a cargo de la consultoría en sostenibilidad ambiental; y las licenciadas María Eugenia Blanco y Eliana Francou, quienes lideran la consultoría en marketing y comunicación.
En cada localidad, el grupo profesional es recibido por intendentes, funcionarios de turismo y referentes técnicos de los complejos termales. La agenda incluye reuniones de trabajo y entrevistas con informantes clave para relevar datos, evaluar las prestaciones y conocer las estrategias de gestión de cada destino.
El recorrido comenzó en Santa Ana, donde el equipo técnico, acompañado por la asesora en Desarrollo de Gestión de la Secretaría de Turismo, Paula Durán, fue recibido por el intendente Rogelio Luis Zanandrea y el director de Turismo, Luis Vago. Luego continuó en Chajarí, con la bienvenida del intendente Marcelo Borghesan y el director de Turismo, Julio Zambón.
En los próximos días, las visitas continuarán en los parques termales de Federación, Concordia, Colón, San José y Villa Elisa, completando un itinerario que permitirá obtener un diagnóstico preciso sobre el estado actual del termalismo en la región.
Estas acciones forman parte de las tres consultorías presentadas recientemente —innovación y calidad, sostenibilidad y marketing comunicacional— con el propósito de consolidar y proyectar el liderazgo de Entre Ríos como Capital Nacional de los Circuitos Termales, a través de estrategias que integren calidad, sustentabilidad y promoción efectiva.