Comienza el cronograma de pagos de noviembre para la administración pública entrerriana
26/11/2025
El Gobierno de Entre Ríos informó que el cronograma de pagos correspondiente a los haberes de noviembre para activos y pasivos de la administración pública provincial dará inicio el lunes 1 de diciembre.
A continuación, el detalle completo:
Cronograma de pagos
- Lunes 1/12/25 (acreditación sábado 29): hasta 685.000 pesos.
- Martes 2/12/25: de 685.001 hasta 920.000 pesos.
- Miércoles 3/12/25: de 920.001 hasta 1.100.000 pesos.
- Jueves 4/12/25: de 1.100.001 hasta 1.400.000 pesos.
- Viernes 5/12/25: de 1.400.001 hasta 1.930.000 pesos.
- Martes 9/12/25 (acreditación sábado 6): más de 1.930.001 pesos.