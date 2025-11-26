Maran Suites & Towers

Comienza el cronograma de pagos de noviembre para la administración pública entrerriana

Redacción | 26/11/2025 | Destacadas, Entre Ríos | No hay comentarios

El Gobierno de Entre Ríos informó que el cronograma de pagos correspondiente a los haberes de noviembre para activos y pasivos de la administración pública provincial dará inicio el lunes 1 de diciembre.

A continuación, el detalle completo:

Cronograma de pagos

  • Lunes 1/12/25 (acreditación sábado 29): hasta 685.000 pesos.
  • Martes 2/12/25: de 685.001 hasta 920.000 pesos.
  • Miércoles 3/12/25: de 920.001 hasta 1.100.000 pesos.
  • Jueves 4/12/25: de 1.100.001 hasta 1.400.000 pesos.
  • Viernes 5/12/25: de 1.400.001 hasta 1.930.000 pesos.
  • Martes 9/12/25 (acreditación sábado 6): más de 1.930.001 pesos.


