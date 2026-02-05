Comercios de Gualeguaychú vendieron menos unidades en 2025 y enero arrancó más paralizado que el año pasado
La economía de Gualeguaychú atraviesa un escenario de estancamiento que preocupa a comerciantes y referentes del sector. El Centro de Defensa Comercial realizó un relevamiento en distintos rubros para conocer cómo cerró 2025 y cómo comenzó 2026. Los resultados muestran una caída en la cantidad de unidades vendidas, un año calificado como “regular tirando a malo” y un inicio de enero más paralizado que el anterior.
El secretario de la entidad, Federico Laderach, explicó que la situación refleja un parate económico sostenido en el tiempo, lo que genera incertidumbre sobre el futuro inmediato. “Si no hay una mejoría en el asalariado, no se va a traducir en mayor consumo”, comentó.
Un cierre de año con menos unidades vendidas
Laderach señaló que el relevamiento entre los comercios locales arrojó un panorama preocupante. “En líneas generales, el comercio respondió que vendió menos unidades. En plata un poco más, pero en menor cantidad de unidades”, dijo.
Según explicó, la entidad mide la actividad principalmente en cantidad de unidades vendidas y no en dinero. Bajo ese criterio, el cierre de 2025 resultó inferior al de 2024. “Las ventas de finales de 2025 comparadas con finales de 2024 resultaron ser menores”, reforzó.
Un año regular, con tendencia negativa
Al ser consultados sobre cómo calificaban 2025 en su totalidad, la mayoría de los comerciantes lo definió como un año regular, más cercano a malo. “Fue muy similar a 2024, sin grandes cambios”, indicó Laderach.
El dirigente explicó que cuando un parate económico es breve, puede interpretarse como un período regular con posibilidad de mejora. Sin embargo, cuando se prolonga en el tiempo, la percepción se vuelve negativa. “Más allá de que la situación no empeora, cuando se sostienen ventas tranquilas durante mucho tiempo, el comerciante lo ve como más regular a malo”, afirmó.
Enero 2026: un inicio más parado que el anterior
El relevamiento también analizó el comportamiento de las ventas en enero de 2026. Laderach recordó que históricamente es un mes tranquilo por las vacaciones y el desvío de recursos hacia otros consumos, pero este año la merma se acentuó. “Este inicio de enero de 2026 se sintió, en comparación con enero de 2025, un poco más parado en cuanto a unidades vendidas”, explicó.
Expectativas con incertidumbre
Finalmente, se consultó a los comerciantes sobre sus expectativas para el resto del año. Laderach explicó que, aunque la esperanza se mantiene, la incertidumbre es muy alta. “Si no hay una mejoría en el asalariado, no se va a traducir en mayor consumo”, reiteró.
El secretario del Centro de Defensa Comercial remarcó que el sector se mantiene expectante, pero consciente de las dificultades. “Estamos a la espera de que mejore, como es de esperar, hay que ser positivo, pero la realidad es que va a ser muy difícil”, concluyó.
Un panorama que preocupa
El relevamiento deja en claro que el comercio local enfrenta un escenario complejo:
- Menos unidades vendidas en comparación con 2024.
- Un 2025 calificado como regular a malo.
- Un enero 2026 más parado que el anterior.
- Expectativas marcadas por la incertidumbre y la falta de mejoras en el poder adquisitivo.
El comercio de Gualeguaychú necesita un repunte en el consumo para revertir la tendencia. Mientras tanto, los comerciantes se mantienen en alerta, con la esperanza de que el año traiga mejores noticias, aunque el horizonte inmediato no aparece alentador.
