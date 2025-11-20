Comenzó “Miradas que Cuidan”, el programa provincial que forma a más de mil docentes en cuidados digitales
Con una participación masiva, inició “Miradas que Cuidan”, un trayecto provincial destinado a fortalecer los cuidados digitales en las escuelas y acompañar a las comunidades educativas frente a los desafíos que plantean las nuevas tecnologías.
“Nos llena de alegría poder brindar una iniciativa tan valiosa como necesaria destinada a la comunidad educativa para promover un uso consciente y saludable de la tecnología en las escuelas de toda la provincia”, expresó en el primer encuentro la presidenta del Consejo General de Educación (CGE), Alicia Fregonese.
La propuesta, impulsada por la Coordinación de Educación Sexual Integral y Políticas de Cuidado en el Ámbito Educativo junto al equipo técnico del CGE, generó un alto interés entre instituciones educativas de toda la provincia, con la participación virtual de equipos docentes.
El trayecto formativo busca abordar una problemática creciente: el uso excesivo y prematuro de pantallas en niños, niñas y adolescentes. Como especialista invitada participa Lucía Faimbon, directora de la consultora Bienestar Digital, referente en ciudadanía y crianza digital, colaboradora de Unicef, Google, OEI, Fundación Huésped y Senaf, y autora del libro “Cuidar las infancias en la era digital”. Además, posee una extensa experiencia en espacios formativos de Infod, Flacso Uruguay, UBA, Escuela de Maestros y Forum Infancias.
A lo largo de cuatro encuentros híbridos, “Miradas que Cuidan” propone analizar los principales desafíos actuales para las escuelas: uso prematuro de pantallas, prevención del grooming y ciberbullying, consumos digitales en la adolescencia, el rol escolar en un contexto tecnológico en expansión, efectos del uso intensivo de dispositivos, recomendaciones de organismos de salud, estrategias de acompañamiento a familias y comunidades educativas, y problemáticas emergentes como la dependencia digital, la influencia de contenidos y las apuestas online. También invita a repensar el uso del celular en el ámbito escolar y el lugar de la tecnología como objeto de estudio.
“Con esta propuesta buscamos ofrecer herramientas actualizadas y una mirada integral que permita fortalecer los cuidados y promover prácticas digitales saludables en todas las escuelas de la provincia”, afirmó la coordinadora de Educación Sexual Integral y Políticas de Cuidado del CGE, Florentina López.