Comenzó la última etapa del Plan de Facilidades de Pago de ATER
La Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) recuerda a los contribuyentes que, desde el 1° de noviembre, se encuentra vigente la tercera y última etapa del Plan Especial de Facilidades de Pago 2025, impulsado por el Gobierno de Entre Ríos con el fin de acompañar, aliviar y facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias.
La adhesión a este tramo final podrá realizarse hasta el 30 de noviembre de 2025, fecha en la que caducarán todos los beneficios del plan.
Este régimen especial permite regularizar deudas de todos los tributos provinciales cuyos vencimientos hayan operado hasta el 30 de junio de 2025.
Etapa 3: Beneficios vigentes del 1° al 30 de noviembre de 2025
El Plan ofrece distintas opciones de regularización de deudas con condonaciones de multas e intereses según la modalidad elegida:
- Pago contado: 60 % de condonación de multas y 60 % de intereses.
- Tres cuotas: 40 % de condonación de multas y 50 % de intereses. Anticipo: 20 %.
- Cinco cuotas: 20 % de condonación de multas y 30 % de intereses. Anticipo: 25 %.
Requisitos
Para acceder a los beneficios, los contribuyentes deberán:
- Estar adheridos a la Boleta Digital.
- Haber cancelado las obligaciones con vencimiento posterior al 30 de junio de 2025, correspondientes a los tributos que desean regularizar.
El trámite se realiza vía web, ingresando con Clave Fiscal al sitio oficial de ARCA, sección Servicios de ATER.
Última oportunidad
Desde ATER remarcaron que este plan “es una herramienta práctica y accesible que el Gobierno de Entre Ríos ha puesto a disposición de los contribuyentes”. En las etapas previas, se registró un alto nivel de adhesión, lo que permitió al Estado un importante recupero de deuda.
Por su parte, la directora de Relación con el Contribuyente, María Liz Rodríguez Aréstico, destacó:
“Si bien los mayores beneficios se aplicaron en la primera etapa, los porcentajes de condonación de multas e intereses en noviembre siguen siendo muy ventajosos. Es fundamental no esperar a último momento para aprovechar estas condiciones especiales”.
Vías de contacto
Para consultas o asistencia personalizada, ATER dispone de sus canales habituales:
- Teléfono: 0810-888-2837 (lunes a viernes de 8 a 13).
- Correo: consultas@ater.gob.ar
- Sitio web: www.ater.gob.ar
- Atención presencial: en oficinas y receptorías de toda la provincia.