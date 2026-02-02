Comenzó la reconstrucción del camino desde Viale hasta Arroyo Durazno con mejoras en cuatro rutas provinciales
La mejora de las rutas provinciales N° 31, 33, 34 y 43 comenzó este lunes, con trabajos que abarcan zonas productivas de los departamentos Paraná y Nogoyá y que incluyen la construcción de un puente de 60 metros de longitud.
El objetivo es optimizar la transitabilidad de un camino troncal que se extiende desde el ingreso a Viale por la ruta provincial N° 32 hasta Arroyo Durazno, en el límite entre los departamentos Nogoyá y Tala. La obra contempla la construcción de alcantarillas y un puente de 60 metros sobre el curso hídrico mencionado.
Se trata de un camino secundario de uso productivo y social, transitado durante gran parte del año por vecinos, productores, trabajadores de la salud y la seguridad, docentes y alumnos, a lo largo de más de 64 kilómetros que comprende la intervención.
Durante la jornada, las empresas contratistas iniciaron las tareas de limpieza y repaso de la traza.
“El gobernador Rogelio Frigerio cumple al iniciarse hoy la obra que demandará 18 meses de ejecución, tal como fue prometido en campaña”, destacó el senador provincial Rafael Cavagna, quien remarcó que se trata de una obra prioritaria para Paraná, Nogoyá y Tala.
Por su parte, el intendente de Viale, Carlos Weiss, señaló que “es una obra muy gestionada por intendentes, presidentes de comunas y juntas de Gobierno. Será un paso de gran importancia que potenciará el aspecto económico, educativo y sanitario, y que permite el arraigo de los vecinos con su lugar de origen”.
La obra es financiada por la Corporación Andina de Fomento (CAF) y prevé el enripiado completo del tramo con un ancho de coronamiento de 6 metros y un espesor compactado de 15 centímetros. Debajo se ejecutarán capas de base y subbase granular de 20 centímetros, además del tratamiento de la subrasante mediante la incorporación de cal para mejorar la sustentación.
Además, se estudió el comportamiento hidráulico para optimizar el drenaje, lo que implica la demolición de obras existentes y la construcción de nuevas alcantarillas de hormigón, tanto transversales como laterales.
Se proyectan dos alcantarillas aporticadas tipo cajón en el cruce de la RP N° 31 con el Arroyo del Medio (Paso Cadenas) y el Arroyo Capilleras. Para el primer cruce se prevé una estructura de tres vanos de 4,42 metros de alto y 6 metros de longitud cada uno; mientras que para el segundo, una de dos vanos de 3,44 metros de alto y 6 metros de longitud.
Finalmente, al concluir el tramo, se construirá un puente de 60 metros sobre el Arroyo Durazno, compuesto por tres luces de 20 metros cada una.