Comenzó la reconstrucción de cuatro calzadas sumergibles en el departamento Nogoyá
La Dirección Provincial de Vialidad informó que comenzaron las obras de reconstrucción de cuatro calzadas sumergibles sobre los arroyos Taperas, Las Piedras, Aguada y Angostura, ubicados en el distrito Crucesitas Séptima del departamento Nogoyá.
Tras la firma del acta de inicio de obra, la empresa contratista comenzó con las primeras tareas de construcción en caminos naturales de la zona, con el objetivo de mejorar la conectividad y la transitabilidad rural.
Al respecto, el senador provincial Rafael Cavagna comentó: “Ayer, recorriendo, nos acercamos y vimos los primeros trabajos de construcción de las cuatro calzadas en Crucesitas Séptima. Unas calzadas necesarias y prometidas, que hoy con hechos empezaron a ser una realidad por decisión del Gobierno provincial. Seguimos avanzando en nuestro departamento”.
Detalles técnicos
En el primer paso sobre el arroyo Taperas (tramo RP 34 – RP 33) se proyectó una calzada sumergible de hormigón con una sección de escurrimiento compuesta por cuatro conductos de dos metros de luz por dos metros de alto, además de un ancho de calzada de 6,40 metros y losas de aproximación de nueve metros de longitud.
A su vez, en el arroyo Las Piedras (tramo RP 34 – RP 33) se prevé una calzada sumergible con tres conductos de 3,75 metros de luz por tres metros de alto, un ancho de calzada de 6,40 metros y losas de aproximación de nueve metros, todo con estructura de hormigón armado.
Además, sobre el arroyo La Aguada (tramo Crucesitas 3º – RP 33) se construirá una calzada sumergible con cuatro conductos de dos metros de luz por dos metros de alto, un ancho de calzada de 6,40 metros y losas de aproximación de seis metros de longitud.
Finalmente, en el paso sobre el arroyo Angostura (tramo RP 33 – Comisaría Urquiza) se proyectó una calzada sumergible de hormigón con cuatro conductos de dos metros de luz por un metro de alto, un ancho de calzada de 6,40 metros y losas de aproximación de nueve metros de longitud.