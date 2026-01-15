Comenzó la Milonga Abierta en la Plaza de las Naciones y el tango volvió a ocupar el espacio público
El ciclo Milonga Abierta dio inicio en la Plaza de las Naciones, consolidando al tango como una expresión popular y patrimonio cultural que vuelve a encontrarse con la comunidad en el espacio público. La propuesta se desarrollará todos los miércoles de enero, a las 20, con entrada libre y gratuita, abierta a vecinos de todas las edades.
En ese marco, el secretario de Educación, Cultura y Convivencia Ciudadana de la Municipalidad de Paraná, Rubén Clavenzani, destacó la diversidad del público que se acercó a la primera jornada. “La Municipalidad comenzó una serie de actividades y ciclos de verano que se desarrollan en distintos espacios de la ciudad. Hoy, en la Plaza de las Naciones, el tango tuvo una convocatoria heterogénea en franjas etarias y en gustos. La milonga es necesaria y estamos felices de la convocatoria que se está logrando”, señaló.
Por su parte, la directora de Formación Cultural, Rocío Panozzo, subrayó el valor simbólico del lugar y el crecimiento sostenido del ciclo. “Estamos dando inicio a lo que sería el ciclo Milonga Abierta. Este lugar se ha vuelto simbólico para el tango y la milonga, y cada vez la convocatoria crece más. Reunimos mucha heterogeneidad: desde niños hasta familias y jóvenes. Es increíble cómo la juventud ha retomado este género, no sólo para escuchar, sino para bailar”, expresó. Además, remarcó que se trata de una decisión de política cultural de la Intendenta y de la Municipalidad de Paraná, orientada a promover el disfrute y el acceso a la cultura durante el verano.
La primera jornada contó con la presentación del dúo musical ADN argentino y del tiempo de Ñaupa, una clase abierta de la Academia de Tango del Litoral y la participación de un DJ, que permitió extender la pista de baile y sostener el clima festivo. Las próximas ediciones del ciclo están previstas para los días 21 y 28 de enero, nuevamente en la Plaza de las Naciones.
Desde el ámbito artístico, el titular de la Academia de Tango Litoral, Bruno Chevasco, valoró la iniciativa y su vínculo con el espacio urbano. “Es muy buena la idea de llevar la cultura a la ciudad. El tango necesita la comunicación y la intervención con la ciudad misma. Esta es una oportunidad para comunicar todo lo que hacemos hacia afuera”, afirmó.
La propuesta fue recibida con entusiasmo por los vecinos que participaron de la milonga. Jimena Fenez, una de las asistentes, destacó: “Me encantan estas iniciativas que tiene la ciudad. Espero que sigan a lo largo del año. Es una propuesta muy linda y gratuita, lo que permite que más gente se sume”. En la misma línea, Gustavo Bendersky expresó: “Es espectacular que haya actividades culturales en nuestra ciudad que tienen que ver con nuestra historia. Me encanta que sean de acceso libre y gratuito. A nivel nacional hay un repliegue del Estado, pero en Paraná hay un despliegue promoviendo estas actividades”.