Comenzó la Feria del Libro Paraná Lee con más de 300 estudiantes y un conversatorio sobre Borges
La decimotercera edición de la Feria del Libro Paraná Lee abrió este jueves en la Sala Mayo con una gran convocatoria de estudiantes en su primera jornada especial para escuelas. El evento, que se desarrollará hasta el domingo bajo el lema “Infinidad – Orillas – Ilusión”, inició con el conversatorio “Borges para jóvenes”, a cargo de los escritores Daniel Mecca y Estanislao Giménez Corte, que reunió a más de 300 adolescentes.
El Jefe de Gabinete municipal, Santiago Halle, destacó que se trata de “un evento muy importante que tiene la centralidad de todos los esfuerzos municipales” y valoró el apoyo de empresas y el trabajo de los empleados: “Van a ser tres días intensos, de mucho disfrute; porque los libros son para ser disfrutados, para ser gozados”. Además, expresó una mirada optimista sobre el interés juvenil por la lectura: “Muchos leen distintas cosas y es muy positivo. En este caso, un autor argentino, uno de los más grandes de nuestro país y quizás del siglo XX, como Borges”.
La coordinadora de la Editorial Municipal, Marcela Pautaso, resaltó que la Feria del Libro de Paraná es la más importante del litoral y subrayó el valor de que los estudiantes tengan contacto directo con escritores, talleres y espectáculos culturales.
Por su parte, Daniel Mecca desmitificó la idea de que Borges es un autor exclusivo para eruditos: “Eso no solamente es falso, sino que Borges es un escritor para cualquier persona que quiera acceder a la literatura, especialmente para los jóvenes”.
Entre los asistentes, el docente Javier Oroño, de la escuela Jorge Luis Borges, consideró que la feria es una oportunidad para acercarse a la cultura entrerriana y nacional. La estudiante Delfina Dechanzi opinó: “Me parece algo muy bueno, leyendo libros se puede aprender”.