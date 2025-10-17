Comenzó la Expo Concordia Produce 2025 para impulsar la agenda productiva y académica
Este viernes se inauguró la Expo Concordia Produce 2025, una exposición multisectorial diseñada para impulsar la agenda productiva y académica de la región. El evento reúne a emprendedores, empresas, universidades, organismos públicos e instituciones de los sectores industrial, comercial, académico y agropecuario.
El Gobierno de Entre Ríos respalda la iniciativa y participa en su organización. La apertura contó con la presencia de los ministros de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, y de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo.
El encuentro busca fortalecer vínculos, promover el intercambio de conocimientos y generar oportunidades para el desarrollo local y regional, a través de conferencias, exhibiciones, charlas y presentaciones temáticas, fomentando el diálogo y la articulación entre los distintos actores del entramado productivo.
Troncoso destacó: “Hoy, en Concordia, juntos el municipio y la provincia estamos plantando un mojón más en el camino hacia una Entre Ríos que avance por la senda del desarrollo, la productividad y el crecimiento económico”. Añadió: “Tenemos un gobernador que actúa con decisión política y visión estratégica para el presente y el futuro. No gobernamos para ganar elecciones, sino para todas las generaciones que vendrán en nuestra provincia”.
Por su parte, Bernaudo afirmó: “El crecimiento se construye trabajando en conjunto todos los sectores, con un Estado presente que genere condiciones para el desarrollo del sector privado, verdadero protagonista en la creación de empleo. Cuando gobierno provincial y municipal se alinean, se genera confianza para nuevos proyectos y desafíos”.
El intendente Francisco Azcué señaló que “este es un evento para compartir miradas, experiencias y conocimientos que nos fortalecen” y destacó que se trata de “un camino que debemos transitar juntos para que Concordia y la región recuperen la pujanza que las caracterizó”.
Azcué mencionó políticas públicas de su gestión que favorecen la radicación de empresas y la generación de empleo, como la eliminación de más de 300 tasas, la potenciación del Parque Industrial, la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y al Régimen de Incentivo de Nuevas Inversiones (RINI), además de medidas de reducción del gasto público.
El intendente concluyó: “De la mano de la provincia, gobernamos con eficiencia y honestidad. Aprovechemos estos espacios que nos permiten seguir construyendo un futuro mejor”.