Comenzó la colonia de vacaciones para adolescentes en Paraná
Con una propuesta interinstitucional, comenzó en la zona de Puerto Viejo de la capital provincial una nueva edición de la colonia de vacaciones destinada a adolescentes de entre 10 y 17 años, una iniciativa que garantiza el acceso al deporte, la recreación y el aprendizaje de natación en un entorno cuidado durante el receso de verano.
La colonia es impulsada por el gobierno provincial con el objetivo de promover hábitos saludables y generar espacios de inclusión y acompañamiento, a través de actividades deportivas, recreativas y acuáticas adaptadas a las distintas edades. Las jornadas se desarrollan en las instalaciones del Club de Pescadores y Náutico Paraná (CPNP).
El dispositivo se lleva adelante de manera coordinada entre el Ministerio de Salud, a través del centro de atención primaria Puerto Viejo, y el Ministerio de Desarrollo Humano; el Programa de Deportes del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf); Comedores Escolares; el Consejo General de Educación (CGE) y el Club de Pescadores y Náutico, cuyo trabajo conjunto permite garantizar el desarrollo de las actividades con equipos profesionales especializados.
Además de las prácticas deportivas, la colonia se consolida como un espacio de cuidado integral, donde los adolescentes fortalecen la convivencia, la integración y la incorporación de valores vinculados al trabajo en equipo y a una vida saludable. Para muchos participantes, la experiencia representa también el primer acercamiento a la natación en un ámbito seguro y con supervisión permanente.
A lo largo de la temporada, las propuestas buscan ampliar oportunidades y generar experiencias positivas que impacten en el bienestar integral de los adolescentes, fortaleciendo la autoestima, la participación grupal y el sentido de pertenencia.
De la jornada inaugural participaron, por el CGE, la directora de Educación Física, Belén Nesa; el director de Jóvenes y Adultos, Alfredo Blochinger, y la subdirectora de Educación de Jóvenes y Adultos, Andrea Gutiérrez. En representación del Copnaf, estuvo presente la subdirectora de Promoción y Fortalecimiento de la Autonomía Adolescente, Betiana Fornara. Por el Ministerio de Salud, asistieron la jefa del Departamento Extensión a la Comunidad, Pamela Zapata, y la directora del centro de salud Puerto Viejo, Valeria Rodríguez Alcántara. También acompañó el presidente del Club de Pescadores y Náutico, Eduardo Quiroz.