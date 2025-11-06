Comenzó en Paraná el Congreso Regional de Educación Agropecuaria – Región Centro II
Organizado por el Gobierno de Entre Ríos, a través del Consejo General de Educación (CGE), la Dirección de Educación Técnico Profesional y el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET), comenzó en Paraná el Congreso Regional de Educación Agropecuaria – Región Centro II, que reúne a delegaciones de escuelas técnico-profesionales de Entre Ríos y Buenos Aires.
El evento se desarrollará durante dos jornadas con talleres, ponencias y espacios de intercambio entre instituciones educativas, universidades y organismos del sector productivo, con el propósito de fortalecer la educación agrotécnica como motor del desarrollo regional.
Del acto de apertura participaron la vicegobernadora Alicia Aluani; el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo; el director ejecutivo del INET, Ludovico Grillo; la intendenta de Paraná, Rosario Romero; y la directora de Educación Técnico Profesional, Natalia Sendra.
En su mensaje inaugural, Alicia Aluani destacó la relevancia de la educación agrotécnica en la identidad entrerriana y en el crecimiento regional. “Este encuentro no solo posee un carácter académico, sino también simbólico, ya que el futuro del país se construye con saberes, producción y jóvenes preparados para transformar su territorio”, expresó.
Además, subrayó que el gobierno provincial encabezado por Rogelio Frigerio impulsa una mirada integral que combina educación, ciencia y producción, y valoró el papel de las escuelas rurales como espacios estratégicos de innovación y arraigo.
Por su parte, Natalia Sendra, en representación de la presidenta del CGE, Alicia Fregonese, resaltó que las instituciones agrotécnicas son “motores del conocimiento aplicado, la innovación productiva y el arraigo rural”.
“Estas escuelas son verdaderos laboratorios de innovación, donde se gestan los saberes que el país necesita para crecer de manera sustentable, inclusiva y soberana”, afirmó. Además, destacó experiencias que integran tradición y tecnología, como el uso de robótica aplicada al campo, drones para monitoreo ambiental y productivo, e impresión 3D para el diseño de soluciones concretas.
Sendra reafirmó el compromiso del CGE en acompañar la transformación digital de las instituciones educativas, promoviendo la formación docente continua y la articulación con el sistema productivo.
El director ejecutivo del INET, Ludovico Grillo, sostuvo que la educación técnica atraviesa un “momento bisagra” gracias a la incorporación de tecnologías que permiten nuevos modelos de producción y aprendizaje. “Durante décadas, el desarrollo profesional parecía alejar a las personas del campo, pero hoy la tecnología aplicada y las comunicaciones permiten estar conectados desde cualquier lugar”, señaló.
Asimismo, alentó a estudiantes y docentes a transformar las ideas surgidas del Congreso en acciones concretas, y destacó el esfuerzo del equipo entrerriano en la organización.
En tanto, el ministro Guillermo Bernaudo remarcó la relevancia del agro en la economía provincial, que representa el 18,4 % del Valor Bruto Agregado, y subrayó la articulación entre educación y producción. “La educación técnica agropecuaria combina el saber y el hacer, generando aprendizajes vinculados a las necesidades regionales”, indicó.
La intendenta Rosario Romero dio la bienvenida a los participantes y destacó la importancia de fortalecer políticas públicas que integren educación, producción e innovación, recordando experiencias de trabajo conjunto entre el Estado y las escuelas agrotécnicas entrerrianas.
El Congreso continuará este viernes con nuevas ponencias, exposiciones y espacios de intercambio, consolidando una red educativa agrotécnica que promueve la innovación, el trabajo colaborativo y el desarrollo sostenible de la región. Participan delegaciones de escuelas técnico-profesionales, conformadas por equipos directivos, docentes y estudiantes de Entre Ríos, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires.
También estuvieron presentes los vocales del CGE, Elsa Chapuis, Carla Duré y Santiago Lauman; la subdirectora de Educación Técnico Profesional, Claudia Geist; el secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación y miembro del Directorio del Conicet, Walter Fabián Sione; el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Raúl Boc-Hó; el director del Mirador Tec, Carlos Palotti; el director del Centro Regional Entre Ríos del INTA, Jorge Gvozdenovich; el director de Educación Técnico Profesional de Buenos Aires, Ricardo De Gisi; y autoridades del gremio AMET.