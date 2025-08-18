Comenzó en Entre Ríos la campaña de granos gruesos 2025/2026 con la siembra de los primeros lotes de maíz y girasol
Según informó el Sistema de Información de Bolsa de Cereales de Entre Ríos arrancó en los campos de esta provincia la campaña de granos gruesos 2025/2026 con la siembra de los primeros lotes de maíz y girasol. Aunque se trata de fechas tempranas, los lotes sembrados el año pasado registraron máximos rendimientos y lograron escapar al pulso seco de enero, lo que genera expectativas positivas para la nueva campaña.
El SIBER señaló que, a corto plazo, se espera un descenso de la temperatura mínima, lo que podría retrasar la emergencia de los cultivos. Sin embargo, hacia mediados de la segunda quincena de agosto se prevén precipitaciones, lo que podría garantizar condiciones óptimas para la siembra a inicios de septiembre.
En cuanto a superficie, la intención de siembra de maíz de primera ronda alcanzaría las 430.000 hectáreas, un aumento del 50 % respecto al ciclo anterior (142.800 ha) y similar a los niveles previos a la aparición de la chicharrita del maíz en 2023/24 (417.100 ha). Por su parte, la superficie de girasol se mantendría cercana a la del ciclo 2024/25, con 24.350 hectáreas planificadas.
Con estas cifras, Entre Ríos inicia un ciclo agrícola con expectativas de crecimiento y rendimiento óptimo, consolidando su relevancia en la producción de granos gruesos del país.