Comenzó en Entre Ríos el operativo de controles oftalmológicos para niñas y niños en edad escolar
La provincia inició el recorrido de controles oftalmológicos destinados a niñas y niños en edad escolar, con la entrega gratuita de lentes recetados. La propuesta forma parte del programa nacional Ver para Ser Libres, del Ministerio de Capital Humano, en articulación con el Ministerio de Desarrollo Humano y los municipios.
El operativo tuvo su primera jornada en Villa Paranacito, donde participaron 93 estudiantes y se entregaron más de 60 lentes recetados. El objetivo es detectar y tratar a tiempo problemas de visión que puedan afectar el aprendizaje y la calidad de vida de los estudiantes.
Los equipos especializados recorren distintas localidades evaluando a niñas y niños de 6 a 12 años, priorizando a quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad. Los vehículos cuentan con equipamiento para diagnóstico oftalmológico, una amplia selección de marcos para que cada beneficiario elija y profesionales que realizan la colocación de los cristales.
La ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso, destacó: “Todos los entrerrianos deben tener acceso a este programa, por ello durante los próximos 20 días los colectivos estarán recorriendo los 17 departamentos. Es fundamental brindar la posibilidad de obtener un diagnóstico oportuno a las infancias para prevenir problemas mayores a futuro; acceder a ver los hace realmente libres”.
En el inicio del operativo también participaron el intendente César Melchiori, el director nacional de Articulación Territorial, Tomás Basil, el senador Hernán Méndez y la diputada Marcela Antola.
Los controles se realizan en todas las localidades de 9:30 a 17:30. El cronograma completo está disponible en el portal oficial del Ministerio de Desarrollo Humano: https://portal.entrerios.gov.ar/desarrollohumano/pf/libres/45260.