Comenzó el proyecto para diferenciar y caracterizar las mieles entrerrianas
El Gobierno de Entre Ríos puso en marcha el protocolo de muestreo que permitirá analizar la composición y calidad de las mieles producidas en distintos puntos de Entre Ríos, con el objetivo de fortalecer su identidad, mejorar su valor agregado y generar información confiable para el sector apícola.
En el marco del Proyecto de Diferenciación y Caracterización de Mieles Entrerrianas 2025, la Coordinación Apícola, dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, implementa un protocolo unificado para la extracción y el análisis de muestras en salas de extracción particulares y cooperativas. Esta metodología permitirá obtener datos comparables sobre la diversidad botánica y las características físico-químicas del producto.
El objetivo central es evaluar la diversidad polínica y determinar la calidad de la miel entrerriana, generando insumos técnicos que aporten al posicionamiento del producto en mercados nacionales e internacionales.
Las muestras se tomarán de apiarios representativos de la provincia, priorizando aquellos con trazabilidad, georreferenciación y diversidad de regiones productivas. El muestreo deberá realizarse durante la extracción, antes de la carga en tanques decantadores o tambores, y cada frasco deberá representar la producción de un único apiario.
El cronograma de muestreo establece dos etapas definidas:
- Inicio de temporada: hasta el 15 de diciembre.
- Fin de temporada: después del 15 de diciembre, únicamente si los melarios fueron incorporados posteriormente.
Cada muestra deberá obtenerse directamente de la batea de extracción, en frascos estériles de 300 cc, completamente llenos y sin riesgo de contaminación. También deberán ser etiquetadas con información clave: fecha, ubicación, georreferenciación, productor o cooperativa y flora predominante.
El coordinador de Apicultura, Rodrigo Toledo, destacó que “la uniformidad en el procedimiento y la correcta trazabilidad de las muestras son fundamentales para garantizar la comparabilidad de los datos y la fiabilidad de los resultados”, y remarcó que “esta iniciativa representa la primera experiencia de la provincia en un proyecto de esta naturaleza y escala”.
Los análisis permitirán diferenciar las mieles por su origen botánico y geográfico, reforzando la identidad de un producto emblemático de la apicultura entrerriana.
Las muestras deberán conservarse en lugares oscuros y frescos hasta su traslado a la sede de la Coordinación Apícola, en 25 de Mayo 113, 1° piso, Paraná. Para consultas o instrucciones específicas sobre el procedimiento, se encuentra disponible el correo apicultura.entrerios@gmail.com y el WhatsApp +54 9 3456 40-9649.