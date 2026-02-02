Comenzó el montaje del escenario mayor para la Fiesta Nacional del Mate en Paraná
Con la cuenta regresiva en marcha hacia el 6 y 7 de febrero, comenzó el armado de la estructura principal del escenario mayor “Luis ‘Pacha’ Rodríguez” en inmediaciones de la Plaza de las Colectividades, donde se desarrollará la 35º Fiesta Nacional del Mate, uno de los eventos más convocantes de la capital entrerriana. Desde la organización solicitaron circular con precaución por la zona debido al movimiento de maquinaria y personal técnico.
La instalación del escenario marca el inicio visible de la preparación de la fiesta que, a través del mate y la música, pone en valor la identidad, la tradición y el encuentro en Paraná.
En ese espacio se presentarán Lali, Los Nocheros, Caballeros de la Quema, Rombai, Coti, Gauchito Club y Raly Barrionuevo, junto al Gran Ensamble del Paraná y los ganadores del Premate, en una programación que combina artistas locales, provinciales y nacionales.
Ante la alta demanda para el sector preferencial, el Municipio decidió ampliar la capacidad y habilitar una nueva tanda de entradas. Los tickets pueden adquirirse a través de entradauno.com, con financiación en 3 cuotas sin interés con tarjetas del Banco Entre Ríos y Banco Santa Fe.
El escenario mayor lleva el nombre de Luis “Pacha” Rodríguez en homenaje a uno de los fundadores del Centro Comunitario Solidaridad, institución que forma parte de esta edición y que dio origen al evento.
Además de los espectáculos principales, la fiesta contará con propuestas complementarias como Mateando, Parientes del Mar, Concurso de Cebadores, ArteMate y Matecito, que amplían la experiencia cultural y artística durante las dos jornadas.