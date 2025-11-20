Comenzaron los cierres del Plan Provincial de Alfabetización 2025 en Primaria, con más de 54.000 estudiantes alcanzados
Las primeras jornadas de cierre del Plan Provincial de Alfabetización 2025 se desarrollaron en los departamentos Uruguay y Concordia, con la participación de docentes, equipos directivos, supervisores y capacitadores. La iniciativa, que este año llegó a más de 54.000 estudiantes, comenzó su tramo final con espacios de muestra, reflexión pedagógica y celebración del trabajo realizado.
Durante 2025, el programa concretó más de 400 instancias de capacitación destinadas a docentes, supervisores, equipos directivos y aplicadores del plan. Los primeros encuentros tuvieron lugar este miércoles en el Auditorio Municipal Carlos Scelzi de Concepción del Uruguay y este jueves en la Escuela Secundaria Nº 16 Profesor Gerardo Victorín de Concordia. Ambas jornadas incluyeron actividades artísticas y recreativas de escuelas participantes, así como exhibiciones del trabajo desarrollado durante el año.
La directora de Educación Primaria del Consejo General de Educación (CGE), Mónica Schoenfeld, destacó el alcance del plan y la continuidad del proceso formativo: “Más de 4.000 docentes participaron este año, con el compromiso de que los estudiantes desarrollen un alto grado de alfabetización, poniendo el foco en la lectura y la escritura”. Subrayó además que la provincia cumplió con todas las etapas previstas, incluyendo monitoreo de aprendizajes, entrega de materiales y evaluaciones.
Los cierres regionales reúnen a representantes de las direcciones departamentales de escuelas, coordinadores, supervisores, orientadores pedagógicos (OP), capacitadores del Plan Provincial de Alfabetización (PPA) y equipos institucionales de escuelas de Colón, Gualeguay, Gualeguaychú, Islas del Ibicuy, Tala, Uruguay, Federal, Federación, Feliciano, Villaguay, San Salvador y Concordia.
La referente pedagógica del PPA, Adriana Gómer, explicó la organización territorial de los encuentros: “Nucleamos el cierre en tres sedes para que todas las escuelas estén representadas. Estos espacios permiten socializar el trabajo del año y consolidar la propuesta. Intensificamos esfuerzos para que nuestros estudiantes culminen el primer ciclo leyendo con fluidez”.
Por su parte, el referente general del plan, Cristian Modine, agradeció al equipo técnico y administrativo que sostuvo el programa durante 2025: “Su compromiso hizo posible cada instancia de formación y evaluación. Este camino continúa y nos volveremos a encontrar en el próximo cierre el 26 de noviembre en Paraná”.
En el cierre de la jornada, Schoenfeld remarcó la importancia del proceso: “Hoy celebramos lo construido y renovamos la convicción de que alfabetizar es un acto que abre caminos de equidad”.