Paraná: comenzaron las obras para reparar el socavón y mejorar el drenaje pluvial en barrio Francisco Ramírez
Comenzaron los trabajos para reparar el socavón y optimizar el sistema de drenaje pluvial en barrio Francisco Ramírez, en el sector del playón deportivo afectado por las lluvias. El objetivo de la intervención es mitigar riesgos inmediatos y avanzar en una solución estructural para el escurrimiento del agua. La obra tendrá un plazo estimado de 45 días y será financiada íntegramente con recursos municipales.
Las tareas se desarrollan en el área del playón deportivo donde se generó un socavón que se profundizó tras las precipitaciones registradas en las últimas semanas. La intervención forma parte del plan anunciado luego de la recorrida realizada en el lugar junto a vecinos y equipos municipales.
El subsecretario de Infraestructura, Xavier Bilbao, explicó que el hundimiento comenzó a formarse tras el temporal del 19 de febrero y se agravó con las lluvias recientes, lo que terminó afectando el espacio deportivo y viviendas cercanas.
“Estamos retirando el material suelto que quedó dentro del socavón y demoliendo parte de la cancha que tenía losas desprendidas, que podían generar nuevos taponamientos. Ese material se va a reutilizar de manera paliativa para proteger el sector cercano a las viviendas y permitir que, ante nuevas lluvias, el agua tenga por dónde escurrir y no afecte a los vecinos”, detalló el funcionario.
Intervención estructural en el sistema pluvial
En paralelo, el Municipio avanzará con una solución de fondo para el sistema de desagües pluviales del sector. Según explicó Bilbao, el problema se originó por la erosión generada en el punto donde confluyen distintos conductos de desagüe, que no contaban con una cámara de vinculación adecuada.
“Vamos a construir una cámara de registro que permita vincular correctamente los caños pluviales que llegan al sector y conectarlos con la obra principal que conduce el agua hacia el arroyo Antoñico. De esa manera se busca evitar que vuelva a producirse una erosión como la que generó el socavón”, indicó.
Los trabajos incluirán tareas de relleno y compactación del terreno, además de la posterior reconstrucción del playón deportivo, adecuando los niveles del sector para mejorar el escurrimiento del agua y evitar que las viviendas queden en sectores más bajos frente a lluvias intensas.
Bilbao estimó que la obra demandará entre un mes y medio y dos meses, dependiendo de las condiciones climáticas. “Son trabajos que requieren determinadas condiciones para avanzar, ya que se trata de estructuras de hormigón y movimientos de suelo que pueden verse afectados por nuevas lluvias”, explicó.
El funcionario también destacó que la intervención se ejecuta con recursos y equipos municipales y remarcó que los trabajos comenzaron tras el compromiso asumido con los vecinos del barrio.
“A partir de la problemática generada con las últimas lluvias, se realizaron tareas previas de evaluación y organización. Hoy ya pudimos iniciar los trabajos en el lugar y avanzar con la solución que habíamos comprometido”, señaló.
Desde el Municipio indicaron además que se evaluarán mejoras complementarias en el sector para optimizar el funcionamiento del sistema de drenaje ante futuros eventos de lluvia, además de la intervención puntual en el socavón.