Comenzaron las obras en el Túnel Subfluvial para la recuperación de la calzada
La sexta etapa de los trabajos de recuperación de calzadas de hormigón ha comenzado en el Túnel Subfluvial. Las obras, que se llevan adelante de manera conjunta entre los gobiernos de Santa Fe y Entre Ríos, se concentran en la playa de salida de la estación de peaje del lado santafesino.
Según informaron desde el área de Obras Civiles y Servicios Generales de la entidad, las tareas se realizarán en las vías 1 y 2, que presentaban un deterioro importante. Durante el tiempo que duren los trabajos, todo el tránsito hacia la provincia de Entre Ríos será desviado a las vías 3 y 4.
Recomendaciones para el fin de semana largo
Debido a las obras, se ha diseñado un plan de trabajo que busca afectar lo menos posible el flujo vehicular. Ante el inminente fin de semana largo por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, el Área Técnica del túnel emitió una serie de recomendaciones para los conductores:
- Planificar el horario de cruce para evitar demoras.
- Respetar la distancia de circulación (30 metros entre vehículos).
- Circular a una velocidad máxima de 20 km/h en la zona de obras.
- Mantener la velocidad en el interior del viaducto entre 40 km/h (mínima) y 60 km/h (máxima).
Estas recomendaciones tienen como objetivo garantizar que los usuarios lleguen a su destino de manera segura y en el menor tiempo posible, a pesar de las intervenciones.