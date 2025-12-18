Comenzaron las obras de refuncionalización en el hospital Materno Infantil San Roque de Paraná
El Gobierno de Entre Ríos puso en marcha las obras de refuncionalización del primer piso del hospital Materno Infantil San Roque de Paraná, una intervención destinada a recuperar y adecuar sectores de internación y consultorios a las normativas sanitarias vigentes, fortaleciendo la infraestructura de uno de los principales centros de atención pediátrica de la provincia.
La obra es ejecutada a través del Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios en el hospital dependiente del Ministerio de Salud de Entre Ríos. Los trabajos fueron licitados en julio de 2025 y adjudicados a la empresa Calaco Construcciones S.R.L., con un monto contractual de 321.159.299 pesos y un plazo de ejecución de 180 días corridos.
Durante una recorrida por el establecimiento, el ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Hernán Jacob, remarcó la relevancia de la inversión y sostuvo que se trata de obras “necesarias para fortalecer las instalaciones y la infraestructura de un hospital de referencia en la atención infantil de Paraná”. En ese sentido, señaló que la intervención permitirá mejorar las condiciones de atención, optimizar los espacios de trabajo del personal sanitario y reforzar el cuidado de los niños y niñas que se atienden en el lugar. Además, recordó que el proyecto surgió a partir de un relevamiento técnico realizado luego de un siniestro ocurrido en el sector afectado.
Por su parte, el ministro de Salud, Daniel Blanzaco, destacó que “la infraestructura cumple un papel fundamental para poder brindar una atención sanitaria adecuada” y valoró el avance de las mejoras. Asimismo, subrayó que la obra tiene un carácter estratégico al tratarse del hospital pediátrico de referencia a nivel provincial, y explicó que permitirá recuperar y ampliar la capacidad de internación, que había quedado reducida tras el siniestro.
Alcance de los trabajos
La intervención comprende una superficie aproximada de 623 metros cuadrados, correspondiente al área de Sala 4 de internación y a un sector de consultorios. El proyecto incluye una reorganización integral de los espacios con el objetivo de garantizar mayores condiciones de seguridad y calidad de atención tanto para pacientes como para trabajadores de la salud.
En el área de internación, la Sala 4 contará con 12 camas distribuidas en tres salas, además de dos habitaciones de aislamiento individual con sanitarios propios. También se incorporarán espacios de apoyo, como Oficina de Enfermería, sectores destinados al personal, consultorio o sala de procedimientos y una sala para médicos.
La obra contempla, además, la incorporación de una nueva salida de emergencias vinculada a la escalera de servicio contra incendios, el reemplazo de aberturas y la instalación de cielorrasos suspendidos de placas de roca de yeso.
En materia de instalaciones, se prevé la readecuación integral del sistema eléctrico, con un nuevo tendido de media y baja tensión, la colocación de nuevos paneles de cabecera y la ampliación y adecuación de la red de gases medicinales, conforme a las exigencias establecidas por las normativas vigentes para establecimientos de salud.
Desde el Ejecutivo provincial destacaron que esta obra representa un avance clave en la mejora de la infraestructura sanitaria, con impacto directo en la calidad de atención pediátrica y en las condiciones de trabajo del personal de salud.