Comenzaron las inscripciones para el ciclo lectivo 2026 de las Escuelas Municipales de Danza y Circo Larrisa
La Municipalidad de Paraná abrió las inscripciones para el ciclo lectivo 2026 de la Escuela Municipal de Danza y la Escuela Municipal de Circo Larrisa, dos espacios de formación artística gratuita que reciben estudiantes a partir de los 5 años —cumplidos antes del 30 de junio de 2026— mediante un proceso de registro presencial u online.
Ambas instituciones ofrecen propuestas formativas abiertas a infancias, adolescentes, jóvenes y adultos, con talleres e itinerarios diseñados según edades, niveles y trayectorias específicas.
El subsecretario de Cultura, Joaquín Arijón, destacó el rol central de estas políticas públicas: “Paraná cuenta con dos instituciones que forman a generaciones enteras, acompañan vocaciones y fortalecen el derecho a crear. Es fundamental garantizar la continuidad de estas escuelas para que más gurises, jóvenes y adultos encuentren un espacio donde aprender y expresarse”.
Además, subrayó la relevancia del ciclo 2026 para Circo: “La Escuela cumple 20 años de trabajo ininterrumpido. Dos décadas de impulso creativo y formación comunitaria”.
La coordinadora general de la Escuela Municipal de Danza, María Eugenia Brown, expresó sus expectativas ante un nuevo período de inscripción: “Estamos en vísperas de seguir creciendo, de que siga creciendo la matrícula. La Escuela cuenta con talleres infantiles, talleres para jóvenes y adultos, el taller de teatro y la Formación Artística Básica”.
A su vez, la coordinadora de la Escuela Municipal de Circo Larrisa, María José Pacayut, detalló la modalidad de inscripción: “Durante diciembre vamos a estar recibiendo a los interesados de manera presencial en el Centro Cultural Gloria Montoya, de lunes a jueves de 16.30 a 18.30. Y en forma online a través de las redes sociales y en formularios de Google”.
Propuestas formativas de la Escuela Municipal de Danza
Infancias:
- Taller inicial: 5 años (cumplidos antes del 30 de junio de 2026)
- Taller danza infantil I: 6 y 7 años
- Taller danza infantil II: 8 y 9 años
- Taller danza infantil III: 10 y 11 años
Jóvenes y adultos (desde los 16 años):
- Taller de Danza Clásica
- Taller de Danza Contemporánea
- Taller de Danza Folklórica y Popular Argentina
- Taller de Teatro
Formación Artística Básica (FAB)
Trayectoria de tres años, con ingreso desde los 12 años.
- 1° año: Danza Clásica I, Danza Contemporánea I, Danza Folklórica y Popular Argentina I, Música Aplicada a la Danza
- 2° año: Danza Clásica II, Danza Contemporánea II, Danza Folklórica y Popular Argentina II, La expresión como herramienta para la comunicación
- 3° año: Danza Clásica III, Danza Contemporánea III, Danza Folklórica y Popular Argentina III, Laboratorio de exploración y creación escénica
Propuestas de la Escuela Municipal de Circo Larrisa
La escuela ofrece una trayectoria donde se abordan todos los lenguajes circenses desde los 5 años, con instancias graduales según edad y nivel.
Infancias:
- Semillero: desde 5 años
- Germinador: 6 y 7 años
- Integral: 8 a 11 años
Adolescentes: 12 a 15 años
Jóvenes y adultos: desde 16 años
Inscripciones
Las inscripciones pueden realizarse online mediante los formularios oficiales:
- Escuela Municipal de Danza: clic aquí
- Escuela Municipal de Circo: clic aquí
Quienes se inscriban digitalmente deben descargar la ficha de salud y presentarla en formato físico en cada institución, junto con fotocopia de DNI (frente y dorso).
Fichas de salud:
- Danza: disponible en Google Drive
- Circo: disponible en Google Drive
También se puede realizar la inscripción de manera presencial:
- Escuela Municipal de Danza: 25 de junio 54, de lunes a viernes de 9 a 12
- Escuela Municipal de Circo Larrisa: Centro Cultural Gloria Montoya (Melvin Jones 861), lunes a jueves de 16:30 a 18:30