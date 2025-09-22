Comenzaron las clínicas de Diseña Paraná
Se iniciaron las clínicas para emprendedores en el marco del Programa de Fortalecimiento al Emprendimiento con Diseño, Diseña Paraná, llevado adelante de manera coordinada entre la Municipalidad de Paraná y Marca Paraná. Del total de inscriptos, se seleccionaron 110 diseñadores, quienes serán evaluados en la Clínica para participar de la feria.
Se desarrollarán dos clínicas, “donde cada uno de los emprendedores puede llevar adelante, a través del proceso de pitch, el lanzamiento de lo que es su proyecto y mostrar algunos de los productos”, explicó la coordinadora general de la Subsecretaría de Producción, Nair Santana.
Santana destacó que esta etapa “es la más interesante y clave, dentro de este programa que incluye capacitaciones, acompañamiento y fortalecimiento a los emprendedores de este sector muy específico de la economía de nuestra ciudad”.
La funcionaria remarcó que la propuesta “se enmarca dentro de la decisión política de la intendenta Rosario Romero de acompañar los procesos de emprendedurismo en general y, en particular, de este sector”.
Por su parte, Juan Berrón, asesor del Programa Diseña Paraná, detalló que para la clínica se seleccionaron 110 diseñadores de 300 participantes, “por lo que ahora se intercambia lo trabajado y se observa cómo desarrollan su labor los otros emprendedores, lo que permite ir enriqueciendo el producto a través de la mirada de los otros diseñadores, así que es una actividad comunitaria”.
Berrón agregó que como asesores guían a los diseñadores “marcándoles algunas cosas que vemos para que el producto siga creciendo y eso le dé cada vez más nivel a la feria”.