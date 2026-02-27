Colonia Tech: más de 300 niños y jóvenes participaron de la segunda edición en Paraná
Más de 300 niños y jóvenes de Paraná participaron de la segunda edición de la Colonia Tech, una iniciativa impulsada por la Municipalidad de Paraná que, bajo el lema “Guardianes del río”, buscó acercar el aprendizaje tecnológico a través de actividades lúdicas y promover la conciencia ambiental y la identidad local. La intendenta Rosario Romero, junto a autoridades municipales, entregó certificados a los participantes y se exhibieron los trabajos desarrollados durante la experiencia.
La Colonia Tech 2026 cerró con un balance altamente positivo, consolidando una política pública orientada a democratizar el acceso al conocimiento tecnológico mediante propuestas que combinan creatividad, juego y aprendizaje sobre el entorno natural.
El jefe de Gabinete municipal, Santiago Halle, destacó el alcance pedagógico de la propuesta y su enfoque innovador. “Es una propuesta innovadora de la Municipalidad, dentro de la cual chicos de entre 6 y 14 años pudieron disfrutar de un verano junto a la tecnología, aprendiendo pensamiento computacional, robótica e inteligencia artificial”, señaló.
Además, valoró el lema elegido para esta edición: “Guardianes del río”, que busca promover una forma distinta de vincularse con la naturaleza y con el río Paraná.
Por su parte, la coordinadora del Distrito del Conocimiento, Luisina Pocay, explicó que la temática central de la segunda edición estuvo inspirada en el río Paraná, un elemento clave del entorno local. “La puesta en escena fue el río Paraná, que nos acompaña y desde un primer momento recorrimos el mapa de la costa de la ciudad: conocimos cómo cuidarlo, cuál es su flora y su fauna”, detalló.
En la actividad también estuvieron presentes las concejalas Luisina Minni y Ana Ruberto.
Aprender tecnología jugando
Durante cinco semanas, más de 300 chicos y chicas de entre 6 y 14 años participaron en talleres de programación y pensamiento computacional, donde desarrollaron videojuegos, animaciones y dispositivos interactivos vinculados al río Paraná y al ambiente natural.
La propuesta se destacó por su enfoque innovador, que combina tecnología, juego y trabajo colaborativo, promoviendo la autonomía, la creatividad y la reflexión sobre el cuidado del ambiente. Los participantes integraron proyectos digitales con experiencias prácticas, llevando sus ideas desde la pantalla al mundo real.
El cierre de la colonia incluyó un recorrido por la ciudad a bordo del bus turístico, una actividad pensada para fortalecer el sentido de pertenencia, vincular lo aprendido con el territorio y consolidar el trabajo grupal.
Desde la organización señalaron que esta edición dejó una huella significativa, demostrando que la tecnología puede convertirse en una herramienta para construir comunidades más inclusivas, creativas y comprometidas con su entorno, reafirmando además que el acceso a la innovación es un derecho que debe impulsarse desde las políticas públicas.