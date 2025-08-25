Colón celebró una nueva edición del concurso “Becario en Escena” con destacados talentos locales
La ciudad de Colón fue escenario de una nueva edición del concurso de talentos “Becario en Escena”, organizado de manera conjunta por el Instituto Becario y el municipio local. Durante la jornada, se presentaron 38 números artísticos provenientes de toda la región, y los ganadores recibieron becas para perfeccionarse en la disciplina elegida.
El director ejecutivo del Instituto Becario, Mariano Berdiñas, destacó que la gala dejó un “saldo positivo, con muchos niños y jóvenes artistas sobre el escenario y toda una familia acompañando”.
“Nuestro concurso de talentos es una herramienta para que los nuevos valores puedan mostrarse, desarrollarse y animarse a soñar a partir de la rama artística elegida. La beca para quienes fueron seleccionados significará el acompañamiento necesario para dar ese paso”, afirmó Berdiñas.
El funcionario también agradeció “la constante colaboración del Intendente José Luis Walser y todo su equipo para que esta gala sea posible. Estas propuestas acercan a los chicos a la cultura y al crecimiento personal, alejándolos de problemáticas sociales”.
Ganadores del concurso
De 6 a 12 años:
- Amparo Villagra / Danza Folclórica
De 13 a 18 años:
- Luz Aguirre Álvarez / Danza Folclórica
- Sofía Vega / Música
De 19 a 25 años:
- Marianela Moabro / Música
Grupal:
- Francisco Larracahu, Amparo Rossier, Adrián Murúa, Franco Roger, Dylan Ramírez, Fiorella Blanc / Danza Folclórica
Menciones especiales
- Santiago Ríos y Salomé Hussein / Libre Expresión
- Maite Liezer / Libre Expresión
- David Verón, Francisco Barragán y Santiago Kuttel / Música
- Morena Pollian / Danza Folclórica
- Antonella Orsini y Elena Vernaz / Danza Folclórica