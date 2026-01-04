Colisión fatal en la Ruta 20, a 500 metros del acceso a Gilbert
Un violento choque frontal ocurrido durante la madrugada de este domingo en la Ruta Provincial N°20, en el departamento Gualeguaychú, se convirtió en una tragedia vial que dejó como saldo tres personas fallecidas y otras tres con heridas de gravedad.
El siniestro se produjo alrededor de las 4.30, a unos 500 metros del acceso a la localidad de Gilbert, y fue protagonizado por un Fiat Palio y un Volkswagen Suran. Como consecuencia del impacto, la ruta permaneció totalmente cortada al tránsito durante varias horas.
Entre las víctimas fatales se encuentran un joven de 18 años y dos mujeres, de 32 y 79 años, estas últimas ocupantes del Volkswagen Suran. Los tres heridos, en tanto, fueron trasladados a distintos centros asistenciales, donde permanecen internados con pronóstico reservado.
De acuerdo a las primeras informaciones, el choque ocurrió en un tramo recto del trazado, lo que hace presumir que uno de los vehículos habría invadido el carril contrario. Las imágenes que circularon tras el hecho dan cuenta de la violencia del impacto, que dejó a ambos rodados prácticamente irreconocibles.
En el Fiat Palio, que se desplazaba en sentido sur, viajaban tres jóvenes. El conductor, un adolescente de 18 años, murió en el acto y su cuerpo debió ser rescatado por los bomberos entre los hierros retorcidos. Sus acompañantes, dos chicas de 16 y 17 años, sufrieron lesiones severas: una fue trasladada a un centro de salud de Gualeguaychú, mientras que la otra fue asistida inicialmente en Basavilbaso y luego derivada a Concepción del Uruguay debido a la complejidad de su estado.
Por su parte, en el Volkswagen Suran viajaban tres personas oriundas de Villa Elisa, departamento Colón. El conductor, un hombre de 39 años, fue trasladado de urgencia a Urdinarrain y posteriormente derivado al hospital de Gualeguaychú. Las dos mujeres que lo acompañaban, una de 32 años que viajaba en el asiento delantero y otra de 79 ubicada en la parte trasera, fallecieron en el lugar del accidente.
En el sitio trabajaron efectivos policiales, personal de Criminalística, bomberos y ambulancias de Gilbert, Urdinarrain y Basavilbaso. La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de turno de Gualeguaychú.
Según indicaron fuentes del caso, se analiza si el accidente se produjo por imprudencia al volante o si influyeron las condiciones de visibilidad, ya que al momento del choque había una densa niebla en la zona. “Había muy poca visibilidad. Es una de las hipótesis que estamos investigando”, señalaron desde la investigación.