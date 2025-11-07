Colectivos en Paraná: San José SA reiteró que los choferes actuales tendrán prioridad, pero sin conservar la antigüedad laboral
La empresa San José SA, que asumirá desde diciembre el servicio de colectivos urbanos en Paraná, reiteró a través de un comunicado que los choferes en actividad actualmente tendrán prioridad en el proceso de selección, aunque sin reconocimiento de la antigüedad laboral reclamada por la Unión Tranviarios Automotor (UTA).
Desde la compañía remarcaron que las firmas Mariano Moreno y ERSA, integrantes del consorcio Buses Paraná, “mantienen vigentes los vínculos laborales con sus trabajadores”, lo que implica que deberán resolver la situación contractual de su personal en caso de desvinculación y abonar las indemnizaciones correspondientes.
La nueva concesionaria informó además que continúa abierta la convocatoria para cubrir 120 puestos —entre choferes, mecánicos y administrativos—, con cierre previsto para el lunes próximo al mediodía, en las instalaciones de la empresa. “Los postulantes actualmente en actividad tendrán prioridad en el proceso de selección, ya que valoramos la experiencia y los buenos antecedentes de conducta”, señaló la firma.
Días atrás, en medio de amenazas de medidas gremiales por parte de UTA, San José ya había aclarado que los conductores dependientes de Buses Paraná serían priorizados. Sin embargo, trascendió que pocos presentaron sus currículums hasta el momento.
Por su parte, el sindicato reiteró durante una conferencia de prensa realizada el lunes que, según su interpretación y supuestos precedentes judiciales, San José debería absorber al personal completo de Buses Paraná con su antigüedad reconocida, algo que la empresa descartó enfáticamente.