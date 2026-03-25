Colectivo de la Memoria: Un recorrido educativo para reconstruir la historia reciente
Del 17 al 20 de marzo la propuesta educativa Colectivo de la Memoria invitó a recorrer espacios vinculados al terrorismo de Estado en la ciudad. Fue organizado por la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), la Municipalidad de Paraná y el EMPATUR junto a la Asociación La Solapa.
La iniciativa, desarrollada al cumplirse 50 años del inicio de la última dictadura cívico-militar, propuso resignificar el espacio urbano a través de un recorrido guiado por sitios que funcionaron como centros clandestinos de detención. A bordo del Bus Turístico municipal, la experiencia combinó historia, reflexión y territorio, con el objetivo de transformar el conocimiento en una herramienta de construcción ciudadana.
El itinerario incluyó puntos emblemáticos como el Monumento a la Memoria en Plaza Sáenz Peña, las unidades penales, la Base Aérea, el Hospital Militar, la Escuela “Álvarez Condarco”, el Destacamento de la Policía Federal Argentina y el Museo Provincial de Bellas Artes, trazando un mapa urbano atravesado por la memoria.
Micaela Fontana, estudiante de la Facultad de Ciencias de la Gestión de la UADER, explicó que el proyecto surgió “de la Facultad de Ciencia y Tecnología, con la idea de incorporar distintos entes, sumando a la referente de DD.HH. Rosario Badano y con la colaboración de la Municipalidad y el EMPATUR, que puso a disposición el “Bus Turístico”.
En el recorrido, estudiantes y participantes asumieron un rol activo en la transmisión de la memoria. Lucía Bogado, estudiante de Turismo y guía, destacó: “Es muy importante que la memoria no se borre, que todo lo que pasó no sea olvidado ni negado, sino que se transmita a las nuevas generaciones”.
La experiencia también fue valorada desde el ámbito educativo. La docente María Ardais, de la Escuela N° 69 de Villa Fontana, consideró que “es importante que se pueda hacer el recorrido, porque en el contexto actual la educación pública y la memoria están en crisis. Está bueno que los estudiantes puedan participar”.
Esa mirada se reflejó en los propios estudiantes. Román Schunk, alumno de la misma institución, expresó: “Sabía muy poco de lo que me he enterado. Me gusta conocer la historia”.