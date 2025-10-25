Colapinto y un baño de franqueza sobre su Alpine: “El auto es superduro; con los pianos es inmanejable”
Se esperaba que el circuito del autódromo Hermanos Rodríguez no fuera favorable a los Alpine, por sus características. Y la segunda sesión de entrenamientos del Gran Premio Ciudad de México de Fórmula 1 pareció confirmar esa presunción: Franco Colapinto concluyó 18º, y Pierre Gasly, 20º y último.
Para Alpine, Colapinto y Gasly no hay mucho margen de entusiasmo pensando en la Práctica 3 de este sábado y en la(s) Qualy. El argentino, aunque 9º en la primera sesión, terminó lejos en la segunda, que tuvo mejores registros en general, y el francés la pasó peor: ausente en la tanda inicial –dejó su coche al probador Paul Aron–, giró poco en la segunda, no superó a ningún competidor en las planillas y se quejó de inestabilidad en su A525.
“En la FP1 [práctica inaugural] me costaba mucho encontrar el ritmo. El auto es superduro; con los pianos es inmanejable. Cambiamos un par de cosas y mejoramos un poco, pero tenemos los mismos problemas, muy grandes. Por eso estamos tan atrás”, lamentó Colapinto al cabo de la segunda sesión, ante la transmisión televisiva.
No todo le resultó negativo, sin embargo: “En lo personal fue un día bueno, uno de mis mejores viernes. Así que estoy contento con eso”, advirtió. Y, pese al contexto, dejó un cierto margen de esperanza: “Vamos a laburar y vamos a intentar estar mejor, para mañana y para el domingo. Vamos a intentarlo”.
La dureza en la suspensión del A525 es un problema sin solución. Lo vivieron en el bacheado Singapur y Austin. El problema es que, si se ablanda la suspensión, se pierde carga aerodinámica. Ese combo genera pérdida de velocidad y rendimiento.
El margen de mejora para el A525 no es muy grande. El objetivo máximo al que pueden aspirar es tratar de cruzar la barrera de Q1 para llegar a Q2, un listón elevado para estos días de vacas escuálidas en Enstone.