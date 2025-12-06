Colapinto y su impotencia: “Sin grip no se puede correr, es pelear todo el día con lo mismo”
Alpine está cerrando una temporada para el olvido con otro resultado decepcionante en la sesión de clasificación del Gran Premio de Abu Dhabi. El rendimiento del monoplaza A525 francés fue considerablemente bajo y ambos pilotos largarán en los últimos puestos al ser eliminados en la Q1: Pierre Gasly largará 19° y Franco Colapinto hará lo propio en el último lugar. El argentino se siente frustrado.
El pilarense hizo principal hincapié en las vueltas que le anularon por los límites de pista y en la falta de agarre del monoplaza, un problema que se repitió a lo largo del año. “Hice dos track limits (límites de pista) similares. No tenía grip (agarre) atrás, otra vez. Estuve todo el día peleando con lo mismo. Cambiamos un par de cosas y no tengo el grip que necesito. Es muy difícil correr así”, argumentó en una entrevista con ESPN.
En esta misma línea, puntualizó en los problemas que atravesó a lo largo del fin de semana y dejó en evidencia su confusión por el rendimiento del monoplaza: “Es raro, en la FP1 arranqué bien, estaba cerca. Pero después, de la FP1 a la qualy mejoré menos de un segundo. Con la mejora de pista, que el asfalto estaba más frío en la noche… menos nafta y con el mapa del motor, tendría que ser mucho más. No entiendo bien por qué no puedo extraer más en la qualy. A trabajar para mañana y terminar lo mejor que se pueda la carrera”.
Posteriormente, Colapinto se mostró decepcionado por los resultados en la última carrera de la temporada, más allá de que el rendimiento de Alpine fue notablemente bajo. “Obviamente, no es como quería terminar. Es lo que hay. Hay que trabajar ahora para mañana, hacer una buena carrera y ojalá que sea un mejor día”, destacó el argentino.
El Gran Premio de Abu Dhabi se llevará a cabo este domingo desde las 10:00 (hora argentina). La carrera principal en Yas Marina, que contará con 58 vueltas, definirá el título de pilotos entre Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri.