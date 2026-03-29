Colapinto volvió a quedar fuera de los puntos en Japón tras el grave despiste de Bearman y otro Safety Car adverso
En una exigente carrera en Suzuka, Franco Colapinto terminó 16° en el Gran Premio de Japón de Fórmula 1, otra vez perjudicado por una neutralización con Auto de Seguridad en la que fue involuntario protagonista y que condicionó sus aspiraciones de sumar.
El argentino inició la competencia desde el 15° puesto de la grilla, con neumáticos de compuesto medio. Durante los primeros 17 giros se mantuvo en el segundo pelotón, tras superar de movida a Gabriel Bortoleto (Audi). Luego ingresó a boxes para su primera y única detención, en la que el Alpine A526 fue calzado con gomas duras para completar el resto de las 53 vueltas, con un ritmo estable.
Tras esa parada, y cuando la carrera japonesa cumplía 20 vueltas, Colapinto protagonizó el momento clave de su domingo: mantuvo un duelo con Oliver Bearman. El británico intentó superarlo, pero al pisar la banquina con su Haas perdió estabilidad, se despistó e impactó contra las defensas. Bearman se bajó cojeando y fue asistido por el servicio médico, aunque sin mayores lesiones, mientras la prueba se neutralizaba con Auto de Seguridad.
El golpazo de Bearman, según Franco Colapinto:
“La diferencia de velocidad era tan grande…”.
“Iba a más de 50 km/h más rápido que yo. Cuando miré por el espejo, iba trompeando en el pasto y me adelantó. Imaginate la diferencia”.pic.twitter.com/OmcwYuTwla
— Tomás Rodríguez Couto (@TomasRodriguezC) March 29, 2026
El incidente se produjo en el tránsito entre la horquilla y la curva de «la cuchara» y fue analizado por los comisarios deportivos. Los jueces descartaron cualquier penalización para Colapinto, al considerar que la maniobra se debió a una diferencia de velocidad cuando Bearman se tiró al «sorpasso» y no pudo controlar el auto para evitar cruzarse por delante del Alpine y terminar violentamente contra las defensas.
️ ¡"OH, MY GOD"!
La reacción de los integrantes del podio ante el accidente de Bearman, por delante de la On Board de Franco Colapinto, en el #JapaneseGP.
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— ESPN Argentina (@ESPNArgentina) March 29, 2026
En el tramo final, el argentino volvió a quedar detrás del Williams de Carlos Sainz y estuvo cerca de superarlo, pero no logró concretar la maniobra. Terminó a medio segundo del madrileño, tal como había ocurrido en la fecha pasada, y en el 16° lugar. Su compañero en Alpine F1 Team, Pierre Gasly, completó un sólido fin de semana con un 7° puesto, conteniendo a Max Verstappen (Red Bull) en las últimas vueltas.
“FUE OTRA CARRERA QUE NOS COMPROMETIÓ MUCHO EL SAFETY CAR”
️ Franco Colapinto bromeó sobre su “lucha” con los Williams y remarcó como influenció el Safety Car
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Lo promisorio para el piloto argentino fue que pudo completar el mismo recorrido del ganador y nuevo líder del campeonato, Kimi Antonelli, lo que confirma una mejora en consistencia y kilometraje, aunque sin el premio de los puntos.
«Teníamos ritmo para pelear por los puntos», fue la síntesis del balance del fin de semana para Colapinto, en una carrera en la que el contexto estratégico y las neutralizaciones volvieron a jugarle en contra.
Antonelli es un «bambino de oro» con la «flecha de plata»
Por segundo Gran Premio consecutivo, Kimi Antonelli celebró la victoria en Fórmula 1 con Mercedes. Como lo hizo en Shanghai, ahora Suzuka se suma a su lista de circuitos triunfales, con un resultado que lo deja en lo más alto de la tabla de puntos del campeonato mundial y refuerza la decisión de Toto Wolff de incorporarlo al equipo tras la salida de Lewis Hamilton, respaldándolo durante un 2025 en el que los resultados tardaron en aparecer.
Este presente ganador acrecienta la confianza en el joven italiano, que se convirtió en el primer piloto de su país en ganar dos carreras consecutivas desde 1953, cuando Alberto Ascari se impuso en los Grandes Premios de Países Bajos (7 de junio) y Bélgica (21 de junio). Además, Antonelli es el primer piloto en la historia de la F1 en liderar el campeonato con menos de 20 años.
En Suzuka, su actuación le permitió recuperar la vanguardia que había perdido en la largada por una salida lenta, en la que fue superado por su compañero George Russell, los McLaren de Oscar Piastri y Lando Norris, y las Ferrari de Charles Leclerc y Lewis Hamilton. El piloto de Emilia-Romaña no se desesperó y fue escalando posiciones hasta que, en alrededor de 20 giros, volvió a tomar el control de la carrera.
Desde allí gestionó las diferencias con el Mercedes W17 sin grandes complicaciones en los sectores del trazado de 5.807 metros. Cruzó la meta con más de trece segundos de ventaja sobre Piastri (McLaren), quien volvió a sumar tras dos Grandes Premios aciagos, y sobre Leclerc (Ferrari).
Russell, su compañero de equipo, terminó 4° tras haber liderado un par de giros y luego ser superado en el relanzamiento por las Ferrari de Leclerc (a quien acechó en el final) y Hamilton, al cual posteriormente recuperó. Detrás llegaron el campeón mundial Lando Norris (McLaren), Hamilton (Ferrari), precediendo a Gasly y Verstappen, que mantuvieron otro duelo particular en los últimos giros. Liam Lawson (Racing Bulls) y Esteban Ocon (Haas) completaron la zona de puntos.
Fórmula 1 – Gran Premio de Japón
1° Kimi Antonelli (Mercedes), 53 vueltas, 1:28:03.403.
2° Oscar Piastri (McLaren), a 13.722.
3° Charles Leclerc (Ferrari), a 15.270.
4° George Russell (Mercedes), a 15.754.
5° Lando Norris (McLaren), a 23.479.
6° Lewis Hamilton (Ferrari), a 25.037.
7° Pierre Gasly (Alpine), a 32.340.
8° Max Verstappen (Red Bull Racing), a 32.677.
9° Liam Lawson (Racing Bulls), a 50.180.
10° Esteban Ocon (Haas F1 Team), a 51.216.
11° Nico Hülkenberg (Audi), a 52.280.
12° Isack Hadjar (Red Bull Racing), a 56.154.
13° Gabriel Bortoleto (Audi), a 59.078.
14° Arvid Lindblad (Racing Bulls), a 59.848.
15° Carlos Sainz (Williams), a 1:05.008.
16° Franco Colapinto (Alpine), a 1:05.773.
17° Sergio Pérez (Cadillac), a 1:32.453.
18° Fernando Alonso (Aston Martin), a 1 vuelta.
19° Valtteri Bottas (Cadillac), a 1 vuelta.
20° Alexander Albon (Williams), a 2 vueltas.
NC Lance Stroll (Aston Martin), 30 vueltas.
NC Oliver Bearman (Haas F1 Team), 20 vueltas.
Promedio: 209,504 km/h. Récord de vuelta: Antonelli, 1:32.432, a 226,168 km/h.
Con 72 puntos, Antonelli lidera el certamen y supera provisionalmente por 7 unidades a Russell. Luego se ubican Leclerc (a 23), Hamilton (a 31), Norris (a 47) y Piastri (a 51). Colapinto ocupa el 15° puesto con 1 punto.
La próxima fecha del campeonato mundial de Fórmula 1 será en Miami (Estados Unidos), durante el 1°, 2 y 3 de mayo, tras el impasse obligado de abril por las cancelaciones de las competencias en Bahrein y Arabia Saudí.