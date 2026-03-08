Colapinto terminó 14° en Australia tras una sanción a Alpine y Russell ganó el primer GP del año
Es imposible saber qué habría pasado si Alpine no hubiese cometido el error en la línea de salida del auto número 43 en la largada del Gran Premio de Australia de Fórmula 1, o si la FIA hubiese aplicado una penalización de cinco segundos y no un stop and go a Franco Colapinto. Esa sanción condicionó la carrera del piloto argentino, que cayó al 20° lugar cuando apenas se habían disputado 10 de las 58 vueltas.
La realidad fue que la primera carrera de la temporada terminó con Colapinto en el puesto 14, entre los 16 pilotos que lograron finalizar, mientras que Alpine sumó un punto gracias al décimo puesto de Pierre Gasly.
¡CÓMO SE SALVÓ!
Colapinto y los inconvenientes con Lawson en la largada del #AusGP.
Colapinto y los inconvenientes con Lawson en la largada del #AusGP.
Las estrategias dentro del equipo fueron diferentes. En una competencia que comenzó con un golpe de escena por el choque de Oscar Piastri (McLaren) en la vuelta de reconocimiento y el abandono de Nico Hülkenberg (Audi) antes de la largada, Colapinto protagonizó una de las maniobras más destacadas del día. Con reflejos rápidos evitó el Racing Bulls de Liam Lawson, que pareció quedarse detenido en la recta principal apenas se apagaron los semáforos.
Así fue el momento en el que Alpine le comunicó a Franco Colapinto de la sanción por el incidente en la largada del Gran Premio de Australia.
Dos Virtual Safety Car tempranos, en las vueltas 11 y 18, modificaron el desarrollo de la carrera, que Pirelli había planteado a una sola parada en boxes. Mientras Gasly ingresó en el primero para colocar neumáticos duros nuevos, el bonaerense de 22 años permaneció en pista en ambas neutralizaciones y realizó una gestión de neumáticos destacada.
Colapinto llegó a completar 48 vueltas con el compuesto duro, incluyendo una defensa notable ante Carlos Sainz en el tramo final. Cuando el español entró por tercera vez a boxes para colocar neumáticos blandos, el pitwall de Alpine llamó al argentino para realizar la misma estrategia, aunque el piloto había pedido por radio el compuesto medio a su ingeniero de carrera, Stuart Barlow.
El propio Barlow había reconocido al inicio de la carrera que la sanción era responsabilidad del equipo. “Ay, amigo, lo siento mucho. Fue una infracción de nuestra parte en la línea de salida. Así que cabeza baja ahora”, le comunicó por radio. Colapinto respondió: “¿Línea de salida?”. Y su ingeniero insistió: “Sí, línea de salida, amigo. Bien, centrémonos en la carrera, por favor. Lo siento”.
Las imágenes de la cámara onboard del A526 del argentino mostraron que un mecánico empujó el auto hacia atrás porque estaba levemente adelantado en el cajón 16 de la parrilla. El inconveniente fue que la maniobra se realizó cuando ya estaba prohibido, lo que motivó la severa sanción aplicada por la FIA.
Tras la carrera, Colapinto explicó: “Creo que el equipo tocó el auto con 15 segundos para largar, no entendí bien qué pasó todavía porque no vi al equipo. Son cosas para trabajar y mejorar todos”. Consultado sobre si eso lo condicionó, respondió: “¿Un poco? Es un stop and go, es una locura”.
En su documento número 60 del GP de Australia, la FIA precisó que “los comisarios revisaron las pruebas de video, cronometraje y video del interior del coche y determinaron que el personal del equipo estaba tocando el coche 43 en la parrilla después de que se hubiera mostrado la señal de quince segundos y el coche no pudo comenzar la carrera desde el pit lane, infringiendo el artículo B5.5.5 a) i) del Reglamento de Fórmula 1”. Por ese motivo, se aplicó la penalización obligatoria de stop and go.
La frustración fue mayor porque Gasly logró sumar puntos tras una gran largada en la que ganó cinco posiciones, lo que deja abierta la incógnita sobre qué podría haber logrado Colapinto sin esa sanción inicial.
Cuando cruzó la meta, Barlow volvió a pedirle disculpas: “Disculpa lo de hoy. Eso fue de nuestra parte, así que lo explicaré con detalle en el taller. Creo que pilotaste muy bien defendiéndote de Sainz. ¡Bien hecho! Creo que aprendiste bastante”.
En su análisis ante la prensa, Colapinto señaló que el equipo tiene mejor ritmo de carrera que de clasificación. “Estamos más cerca de los Haas y los Audi en carrera. Nos falta entender mejor la energía y cómo funciona el auto con menos nafta. El ritmo hoy fue un poco mejor y creo que pronto vamos a estar más fuertes”, aseguró.
El argentino, que con su participación en Melbourne se convirtió en el tercer piloto argentino con más carreras en la Fórmula 1 (27), también valoró su largada. “Me podría haber quedado tirado ahí en la largada con lo cerca que le pasé a Lawson”, reconoció.
“Por suerte terminamos la carrera. Estuve muy cerca de quedarme tirado en la recta. Creo que tuve mucha suerte de seguir, los reflejos estuvieron bien”, agregó sobre la maniobra que incluso sorprendió al ganador de la carrera, George Russell.
“Fue una carrera muy larga. Hay que trabajar para mejorar y ojalá que dentro de poco tengamos más performance para pelear más adelante. No es donde queremos estar. Fue un fin de semana complicado”, concluyó.
La próxima oportunidad llegará dentro de una semana en el Gran Premio de China, escenario al que Colapinto regresará ahora como piloto titular en su tercera temporada en la Fórmula 1.
Russell ganó y confirmó el favoritismo de Mercedes
El británico George Russell se quedó con la victoria en el circuito Albert Park de Melbourne y confirmó el buen comienzo de Mercedes en la nueva era técnica de la Fórmula 1.
“Me gusta este auto. ¡Me gusta este motor!”, gritó Russell tras ver la bandera a cuadros. Pese a una mala largada y a la presión inicial de Charles Leclerc, que aprovechaba el turbo más pequeño del Ferrari para recargar energía más rápido, el piloto inglés logró controlar la carrera y quedarse con el triunfo.
La competencia comenzó con la inesperada ausencia de Oscar Piastri, quien se accidentó cuando el pitlane se abrió para el reconocimiento de pista, unos 40 minutos antes de la largada.
Mercedes selló además un 1-2 histórico, el número 61 de su trayectoria, con Kimi Antonelli en el segundo puesto. Detrás, Leclerc completó el podio tras superar a su compañero Lewis Hamilton.