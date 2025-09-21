Colapinto sufrió un toque en Bakú y terminó 19° en el GP de Azerbaiyán
Toda la planificación que Franco Colapinto venía ejecutando en el circuito callejero de Bakú se desmoronó en la vuelta 16 del Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1, cuando su Alpine A525 fue impactado desde atrás por el Williams de Alex Albon. El incidente obligó al argentino a continuar desde el fondo, cruzando la bandera a cuadros en la 19ª posición.
"Alex Albon"— Tendencias en Deportes (@TendenciaDepor) September 21, 2025
Porque se llevó puesto a Franco Colapinto y lo hizo hacer trompo en el Gran Premio de Azerbaiyán. Qué mierda hizo el tailandés hijo de re mil puta, le cagó la carrera a Franquito, la concha de la lora.
En la primera parte de la competencia, Colapinto había mostrado solidez con el renovado chasis (que reemplazó al dañado en la clasificación), avanzando en la fila india con neumáticos medios. Superó en la vuelta inicial a Gabriel Bortoleto (Sauber) y Oliver Bearman (Haas), y luego protagonizó un leve duelo con Lance Stroll (Aston Martin) para ganarle la posición.
Si bien intentó acercarse a Fernando Alonso, quien tenía cinco segundos de sanción por adelantarse en la largada, el rendimiento del Alpine no le permitió recortar lo suficiente. En la vuelta 16 pasó por boxes para colocar neumáticos duros, pero al reincorporarse fue golpeado por Albon, lo que dañó piezas del coche y lo condicionó hasta el final. El tailandés recibió una penalización de 10 segundos.
En los tramos finales, Colapinto fue superado por el líder y ganador Max Verstappen (Red Bull), quedando con una vuelta menos, y posteriormente por su compañero Pierre Gasly, por lo que ambos Alpine concluyeron en las últimas posiciones.