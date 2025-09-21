Maran Suites & Towers

Colapinto sufrió un toque en Bakú y terminó 19° en el GP de Azerbaiyán

Redacción | 21/09/2025 | Deportes, Información General, Tendencias | No hay comentarios

Toda la planificación que Franco Colapinto venía ejecutando en el circuito callejero de Bakú se desmoronó en la vuelta 16 del Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1, cuando su Alpine A525 fue impactado desde atrás por el Williams de Alex Albon. El incidente obligó al argentino a continuar desde el fondo, cruzando la bandera a cuadros en la 19ª posición.

En la primera parte de la competencia, Colapinto había mostrado solidez con el renovado chasis (que reemplazó al dañado en la clasificación), avanzando en la fila india con neumáticos medios. Superó en la vuelta inicial a Gabriel Bortoleto (Sauber) y Oliver Bearman (Haas), y luego protagonizó un leve duelo con Lance Stroll (Aston Martin) para ganarle la posición.

Si bien intentó acercarse a Fernando Alonso, quien tenía cinco segundos de sanción por adelantarse en la largada, el rendimiento del Alpine no le permitió recortar lo suficiente. En la vuelta 16 pasó por boxes para colocar neumáticos duros, pero al reincorporarse fue golpeado por Albon, lo que dañó piezas del coche y lo condicionó hasta el final. El tailandés recibió una penalización de 10 segundos.

En los tramos finales, Colapinto fue superado por el líder y ganador Max Verstappen (Red Bull), quedando con una vuelta menos, y posteriormente por su compañero Pierre Gasly, por lo que ambos Alpine concluyeron en las últimas posiciones.

Tags:, , , , , , , , ,

Add a Comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Desde Cuestión Entrerriana, te invitamos a formar parte de nuestra familia. Mandanos tus fotos y la información que quieras ver publicada.

¡Contactate!
X