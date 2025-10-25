Colapinto sin pelos en la lengua: “Llegar a la Q2 era imposible; es un auto muy difícil”
Franco Colapinto está dispuesto a arriesgar más de la cuenta para convencer a quienes debe convencer para sostenerse otra temporada en el Gran Circo de la Fórmula 1. Esa decisión explica por qué el de Pilar no sólo no pudo este sábado avanzar a la Q2, sino que quedó condenado a partir este domingo desde el 20° y último lugar en la carrera principal que se corre este domingo en México desde las 17.
Colapinto, que había tenido un muy buen viernes al terminar 9° en la primera práctica por delante del tester estonio Paul Aron y por encima del francés Pierre Gasly en el segundo ensayo, no pudo repetir las buenas performances a lo largo del sábado. Había quedado con el 19° tiempo en el tercer entrenamiento, a 169 milésimas del galo -fue 18°- y luego falló en la clasificación.
Es que después de una buena primera vuelta rápida, no pudo repetir en el segundo intento y en el tercero, cuando se jugó a todo o nada, todo se vino abajo. Es que había redondeado un esperanzador primer sector hasta que cometió un error en la Curva 3 que lo hizo volar por el aire y lo obligó a abortar el intento.
Franco se pasó y quedó eliminado en Q1 de México: mucha bronca para Colapinto.
Quedó así con el peor registro de la tanda, a 124 milésimas de Gasly, que largará justo por delante del argentino, desde el 18° lugar. En el medio quedó el canadiense Lance Stroll (Aston Martin), que se despidió en la Q1 al igual que el brasileño Gabriel Bortoleto (Sauber) y el tailandés Alex Albon (Williams).
“Llegar a la Q2 era imposible. Creo que 16° o 17° podríamos haber quedado. Es un auto muy difícil. Le pegué a un piano como le pegaron todos y las gomas de adelante se levantaron en el aire y no tenía dirección. Tenemos que buscar esa última milésima y no nos sale”, se lamentó Colapinto en el contacto con la prensa.
Y avisó: “Hay que mejorar para mañana (por hoy) e intentar tener un mejor día. Hoy (por ayer) fue muy difícil, un auto muy desconectado que no tenía grip. En general, un día muy complicado. Vamos a trabajar para mañana, pero también va a ser difícil”.
Tomó riesgos Colapinto y el auto, una vez más, lo dejó con las manos vacías. Arrancará desde muy atrás y desde allí, sin demasiadas herramientas, buscará llegar a los puntos por primera vez en este 2025 de puro padecimiento.