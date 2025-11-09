Colapinto se repuso a un sábado complejo y terminó 15° en el GP de Brasil
Franco Colapinto se recuperó después de un sábado complicado tras su despiste en la carrera Sprint y con un correcto desempeño (sufrió demasiado con el grip y la degradación), concluyó en el puesto 15 del Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1, desarrollado en el histórico circuito de Interlagos donde Lando Norris dio una MasterClass y ratificó la hegemonía de McLaren.
Lo primero que hay que marcar es que el oriundo de Pilar logró atravesar una complicada largada en la cual hubo múltiples toques, como por ejemplo, Gabriel Bortoleto se quedó afuera. Pocas vueltas más tarde, un toque de Oscar Piastri a Kimi Antonelli derivó en un roce a Charles Leclerc del piloto de Mercedes, lo que terminó en la salida de la pista del monegasco de Ferrari.
Colapinto se mantuvo en ritmo durante la primera parte de la carrera. En la vuelta 11 tuvo una batalla con Lewis Hamilton, quien lo tocó en plena recta principal en los primeros giros de la competencia, pero a pesar de eso, logró avanzar a bordo de su A525 y también esquivó un roce de Yuki Tsunoda a Lance Stroll.
En la continuidad de la competencia, se mantuvo firme en el pelotón y llegó a estar en el puesto 9 de la carrera hasta que en la vuelta 30 fue llamado para ingresar a boxes a cambiar los neumáticos (medios a blandos).
En la salida, Franco quedó en el medio de un pelotón y logró mantenerse. Luchó contra el francés Isaac Hadjar en la vuelta 43 para mantener el 13° lugar: es más, hasta el Mini Prost se quejó con el fanático de Boca Juniors porque estiró una frenada para mantener su lugar en la pista.
Luego de eso fue cuando volvió a ser llamado por su ingeniero para entrar a los pits y cambiar nuevamente las gomas -está vez de blandos a medios- para salir en el último lugar de la grilla, en el puesto 17 por detrás de Yuki Tsunoda, quien tuvo que volver a parar por una penalidad.
Fue en la vuelta 47, ya después de su segundo ingreso a los boxes, que Colapinto marcó la vuelta más rápida en lo que iba de la carrera principal en Interlagos (1:12.816) hasta que, con los neumáticos frescos, el piloto japonés de Red Bull hizo el tiempo más veloz. En la continuidad de la competencia, Franco subió al 14° lugar (giro 57) por el paso de su ex compañero de equipo Alex Albon a los pits.
A partir de las últimas vueltas, el argentino tuvo un mejor ritmo por vuelta que Gasly, pero eso no le impidió perder otro puesto con el tailandés de Willams.
En la parte final de la prueba en el Autódromo Juan Carlos Pace de San Pablo, el argentino logró mantenerse por delante de Lance Stroll. El canadiense a bordo de su Aston Martín no logró superar a Colapinto, que llegó a la bandera de cuadros en el 15° lugar en Brasil.
Para Alpine, la visita a Brasil fue un bálsamo en medio de un año olvidable. Después de siete fines de semana en blanco, el equipo de Enstone volvió a sumar de la mano de Gasly, el único piloto que llevó agua para el molino francés en 2025. El de Normandía anotó dos unidades, una en el sprint y otra en la carrera principal y la escuálida suma del tema pasó a 22, pero sigue cómodamente en el último lugar y a 40 de Sauber, el noveno.
Que apenas queden tres carreras para terminar el año (Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi) es, sin dudas, la mejor noticia que tiene Alpine, que apostó todo a 2026 y espera que llegue cuanto antes. Y allí estará Colapinto, tras al anuncio del jueves, lo mejor que se llevó de su visita a San Pablo.
Lando Norris dominó todo
Norris dominó todo el fin de semana paulista y lleva dos carreras en fila quedando adelante en cada salida a pista. Lo había hecho en México y lo repitió en Brasil, con el agregado que en San Pablo hubo sprint y también dominó la qualy para la carrera corta y la competencia del sábado.
Max Verstappen, que largó desde el pitlane tras cambiar el motor de su Red Bull, hizo magia y llegó tercero por detrás del italiano Kimi Antonelli (Mercedes) y por delante de George Russell y de un frustrado Oscar Piastri, quinto con el otro McLaren.
Solo una caída muy fuerte de su rendimiento podría quitarle a Norris el título, porque se fue de Brasil con 24 puntos de ventaja sobre Oscar Piastri y 49 contra Max Verstappen, cuando quedan 83 en disputa en tres carreras.